El Boca de Paredes visita a Rosario Central de Di María

Boca Juniors al Canalla jugarán en el Gigante de Arroyito este domingo desde las 17.30, con el objetivo de sumar su cuarta victoria en fila en la Zona A.

Boca visitará a Rosario Central este domingo desde las 17.30, por la octava fecha del Torneo Clausura. El Gigante de Arroyito será el escenario de un duelo de campeones del mundo: Ángel Di María estará del lado local, mientras que Leandro Paredes, que viene de jugar con la Selección Argentina en la última doble fecha de Eliminatorias, será titular en la visita. Lo que debés saber del encuentro que contará con el arbitraje de Facundo Tello.

El Xeneize buscará extender su buen momento y sumar su cuarta victoria al hilo en el certamen local. El triunfo ante Aldosivi en Mar del Plata hace dos semanas, le permitió escalar al tercer puesto de la Zona A con 12 unidades. En caso de llevarse los tres puntos de Rosario y si lo favorecen otros resultados, podría treparse a lo más alto de la tabla.

Luego de descansar los primeros tres días de la semana, Miguel Ángel Russo se hizo presente en La Bombonera para llevar adelante el ensayo formal de fútbol del jueves. El entrenador de 69 años, que continúa recuperándose tras su infección urinaria, volvió a presenciar el entrenamiento del viernes y este sábado viajó a Rosario para formar parte del banco.

En lo que respecta a lo futbolístico, la única variante estaría bajo los tres palos, ya que Leandro Brey, que renovó su contrato hasta 2029, reemplazará a Agustín Marchesín, quien sufrió un desgarro en su gemelo derecho hace menos de dos semanas. Aunque el ex Lanús fue exigido en la práctica del viernes y respondió bien, su presencia finalmente quedó descartada.

Luego del parate por la fecha FIFA, el Canalla volverá a encontrarse con su público tras lo que fueron los 45 minutos ante Sarmiento en Junín, encuentro que se suspendió en el entretiempo por condiciones climáticas y aún quedan 45 minutos pendientes. Los rosarinos se ubican quintos en la Zona B con 10 unidades. Por lo tanto, buscarán extender su invicto en casa (no pierde desde el 18 de mayo contra Huracán) y seguir en la pelea.

Ariel Holan sabe que no podrá contar con Tomás O'Connor, ya que el futbolista de 21 años padece un síndrome meniscal externo en la rodilla izquierda. En lo que respecta a la formación, el técnico de 64 años podría modificar el esquema y sumar un volante para contener a Leandro Paredes. De ser así, Federico Navarro se metería en el once y Santiago López esperaría su oportunidad en el banco de suplentes.

La probable formación de Rosario Central vs. Boca

Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz, Federico Navarro o Santiago Lopéz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

La probable formación de Boca vs. Rosario Central

Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco;Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Édison Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Los datos de Rosario Central vs. Boca