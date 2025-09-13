Uno Entre Rios | La Provincia | Frigerio

Frigerio participó de la entrega del título Doctor Honoris Causa a Rosatti

El gobernador Rogelio Frigerio participó del acto en la UCU, donde otorgó al juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, la distinción Honoris Causa.

13 de septiembre 2025 · 18:56hs
Frigerio participó de la entrega del título Doctor Honoris Causa a Rosatti

El gobernador Rogelio Frigerio intervino este viernes en el acto académico de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) donde se le otorgó la distinción Honoris Causa al doctor Horacio Daniel Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, el mandatario entrerriano le entregó el decreto por el cual lo nombró Huésped de Honor de la provincia de Entre Ríos.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales y académicas, y en la ocasión se descubrió una placa obsequiada por la Asociación de Derecho Constitucional en reconocimiento a la trayectoria jurídica y cívica de la ciudad. Durante la actividad, hicieron uso de la palabra el intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto; la presidenta de la Asociación, Marcela Basterra; la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, María Florencia Pérez; y el rector de la UCU, Héctor Sauret.

En la reunión anual del Ministerio Público de la Defensa (MDP) el defensor General, Maximiliano Benítez repasó acciones de los organismos y defensorías del MPD

Maximiliano Benítez destacó los avances del MDP en defensa de los Derechos Humanos

Se instalaron 250 nuevas luminarias en la zona del parque industrial de Paraná, en el cuadrante comprendido por las calles Valentín Torra, Walter Grand y Salellas.

Paraná: mejoraron la iluminación del Parque Industrial

El gobernador Frigerio destacó la importancia del reconocimiento y el vínculo histórico de Concepción del Uruguay con el derecho y la educación en el país. "Felicito a la Universidad por distinguir a una personalidad que ocupa, sin duda, un lugar central en la historia del derecho de nuestro país: el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosatti", manifestó al referirse a la decisión.

El mandatario dijo coincidir con lo expresado por el homenajeado en "que la Justicia es más que un contrapoder, es un poder más dentro de la república, con voz propia, con obligaciones, pero también con una legitimidad que no puede ser puesta en duda por nadie". Y agregó: "Sin Justicia no hay reglas claras ni seguridad jurídica, solo hay arbitrariedad y oscuridad".

LEER MÁS: Frigerio enviará a la legislatura un proyecto de ley de Infraestructura

En ese sentido, el gobernador recordó: "Los entrerrianos contamos con una tradición histórica basada en la defensa de la independencia judicial como condición para el progreso. Por eso, los grandes hombres de nuestra provincia se han ocupado de echar luz donde había oscuridad y de sentar las bases de instituciones firmes y saludables que tienen en la Justicia su centro de gravedad".

En esa línea, estableció correlato con la actualidad de la provincia: "Este es el espíritu de los cambios que iniciamos hace más de 20 meses en Entre Ríos, un camino que hunde sus raíces en lo mejor de nuestra historia y que tiene en la trayectoria del doctor Rosatti uno de sus mayores ejemplos de cara al futuro".

Honoris Causa

En tanto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, al recibir el título de Doctor Honoris Causa, agradeció a las autoridades académicas y políticas presentes y destacó su especial vínculo con Entre Ríos y, en particular, con Concepción del Uruguay, por evocar "significativos recuerdos personales e institucionales".

Instó a los estudiantes de Derecho y a toda la comunidad a mantener una mirada crítica y comprometida, defendiendo una democracia que combine forma y contenido, procedimiento y justicia. Antes de recibir el diploma honorífico y firmar el Libro de Honor de la UCU, Horacio Rosatti dejó un mensaje personal de "esperanza", "no por lo que hayamos hecho los de nuestra generación, sino por lo que pueden hacer las generaciones más jóvenes", y remarcó la importancia de "participar siempre para enriquecer a la sociedad".

Frigerio Corte Suprema causa
Noticias relacionadas
En el Cementerio Nuevo de Concordia encontraron larvas de aedes aegypti mosquito transmisor del dengue. Inician prevención por el inicio del calor

Concordia: hallan larvas de aedes aegypti en el cementerio

victoria implementara el sistema de fotomultas moviles

Victoria implementará el sistema de fotomultas móviles

Punta Cana y otros destinos caribeños registran la mayor demanda del turismo al momento de pensar en un descanso.

Turismo emisivo: ni la suba del dólar frena el boom de los viajes al exterior

Las temperaturas promedio se mantendrán entre los 15 y los 26 grados. Habrá cielos nublados y probabilidad de chaparrones según SMN

SMN: continúan las temperaturas primaverales

Ver comentarios

Lo último

Estudiantes festejó por duplicado

Estudiantes festejó por duplicado

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente tras la derrota ante Banfield

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente tras la derrota ante Banfield

River derrota a Estudiantes de La Plata en un cuarto de hora letal

River derrota a Estudiantes de La Plata en un cuarto de hora letal

Ultimo Momento
Estudiantes festejó por duplicado

Estudiantes festejó por duplicado

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente tras la derrota ante Banfield

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente tras la derrota ante Banfield

River derrota a Estudiantes de La Plata en un cuarto de hora letal

River derrota a Estudiantes de La Plata en un cuarto de hora letal

Patronato goleó a Atlético Paraná en el clásico local

Patronato goleó a Atlético Paraná en el clásico local

Frigerio participó de la entrega del título Doctor Honoris Causa a Rosatti

Frigerio participó de la entrega del título Doctor Honoris Causa a Rosatti

Policiales
Crimen de Jesica Bravo: dictaron prisión preventiva para seis imputados

Crimen de Jesica Bravo: dictaron prisión preventiva para seis imputados

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Ovación
River derrota a Estudiantes de La Plata en un cuarto de hora letal

River derrota a Estudiantes de La Plata en un cuarto de hora letal

Patronato goleó a Atlético Paraná en el clásico local

Patronato goleó a Atlético Paraná en el clásico local

Estudiantes festejó por duplicado

Estudiantes festejó por duplicado

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente tras la derrota ante Banfield

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente tras la derrota ante Banfield

Independiente sufrió otro golpe

Independiente sufrió otro golpe

La provincia
Frigerio participó de la entrega del título Doctor Honoris Causa a Rosatti

Frigerio participó de la entrega del título Doctor Honoris Causa a Rosatti

Maximiliano Benítez destacó los avances del MDP en defensa de los Derechos Humanos

Maximiliano Benítez destacó los avances del MDP en defensa de los Derechos Humanos

Paraná: mejoraron la iluminación del Parque Industrial

Paraná: mejoraron la iluminación del Parque Industrial

Concordia: hallan larvas de aedes aegypti en el cementerio

Concordia: hallan larvas de aedes aegypti en el cementerio

Victoria implementará el sistema de fotomultas móviles

Victoria implementará el sistema de fotomultas móviles

Dejanos tu comentario