Patronato goleó a Atlético Paraná en el clásico local

Como visitante, Patronato se impuso por 6 a 3 en el duelo correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Paranaense.

13 de septiembre 2025 · 19:00hs
Patronato en Fotos

Leonel Bolzán aplicó la ley del ex y marcó dos goles para Patronato.

Paliza a domicilio en la casa del campeón. Por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF), Patronato aplastó en el clásico a Atlético Paraná. En el estadio Pedro Mutio lo goleó por 6 a 3.

Valentín Villarreal y Leonel Bolzán, ambos en dos oportunidades, Ignacio Giacinti y Santiago Garrone marcaron los tantos de Patrón. Octavio Armando, Gian Luca Suárez y Franco Aliano convirtieron para el Gato.

la racha que patronato buscara prolongar ante quilmes

La racha que Patronato buscará prolongar ante Quilmes

Maximiliano Rueda podría modificar rol dentro del campo de juego y adelantarse a la línea de volantes

¿Cirugía mayor en Patronato o voto de respaldo?

Con este triunfo el Negro continúa como escolta, a un punto –con un partido menos– del líder Peñarol, que logró un agónico triunfo como visitante sobre Argentino Juniors por 2 a 1 para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. Joaquín Fernández y Aaron Romero festejaron para el Tricolor; mientras que Kevin Orzuza metió el gol del Bicho.

Con goles de Rodrigo Vilches (en contra) y Claudio Gómez, Palermo superó como local 2 a 1 a Camioneros, que abrió la cuenta a través de José Giménez.

Universitario venció 3 a 1 como visitante –en cancha de Don Bosco– a Belgrano. Lucas Fonrana, Leonardo Maguna y Facundo Delgado festejaron para la U; y Luis Flores descontó para el Mondonguero.

Además, Neuquén goleó 3 a 0 a Instituto, en el clásico barrial Don Bosco venció como visitante 2 a 0 a Los Toritos, mientras que Sportivo Urquiza y Oro Verde no abrieron el marcador. Libre quedó San Benito.

Las posiciones de la Liga Paranaense

Peñarol 14 puntos; Patronato 13; Neuquén, Camioneros y Palermo 9; Sp. Urquiza, Don Bosco y Universitario 8; Argentino Jrs., Belgrano y Atlético Paraná 7; San Benito 6; Oro Verde y Instituto 4; Los Toritos 1.

Patronato Atlético Paraná Liga Paranaense Peñarol
