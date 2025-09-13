Patronato goleó a Atlético Paraná en el clásico local

Como visitante, Patronato se impuso por 6 a 3 en el duelo correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Paranaense.

Leonel Bolzán aplicó la ley del ex y marcó dos goles para Patronato.

Paliza a domicilio en la casa del campeón. Por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF), Patronato aplastó en el clásico a Atlético Paraná. En el estadio Pedro Mutio lo goleó por 6 a 3.

Valentín Villarreal y Leonel Bolzán, ambos en dos oportunidades, Ignacio Giacinti y Santiago Garrone marcaron los tantos de Patrón. Octavio Armando, Gian Luca Suárez y Franco Aliano convirtieron para el Gato.

Con este triunfo el Negro continúa como escolta, a un punto –con un partido menos– del líder Peñarol, que logró un agónico triunfo como visitante sobre Argentino Juniors por 2 a 1 para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. Joaquín Fernández y Aaron Romero festejaron para el Tricolor; mientras que Kevin Orzuza metió el gol del Bicho.

Con goles de Rodrigo Vilches (en contra) y Claudio Gómez, Palermo superó como local 2 a 1 a Camioneros, que abrió la cuenta a través de José Giménez.

Universitario venció 3 a 1 como visitante –en cancha de Don Bosco– a Belgrano. Lucas Fonrana, Leonardo Maguna y Facundo Delgado festejaron para la U; y Luis Flores descontó para el Mondonguero.

Además, Neuquén goleó 3 a 0 a Instituto, en el clásico barrial Don Bosco venció como visitante 2 a 0 a Los Toritos, mientras que Sportivo Urquiza y Oro Verde no abrieron el marcador. Libre quedó San Benito.

Las posiciones de la Liga Paranaense

Peñarol 14 puntos; Patronato 13; Neuquén, Camioneros y Palermo 9; Sp. Urquiza, Don Bosco y Universitario 8; Argentino Jrs., Belgrano y Atlético Paraná 7; San Benito 6; Oro Verde y Instituto 4; Los Toritos 1.