La Policía Metropolitana de Londres informó que más de 110.000 personas participaron en la marcha y el acto.

Hubo una multitudinaria marcha en Londres en contra de la política migratoria

Londres se convirtió en escenario de una de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos años bajo el lema “Unamos al Reino”, liderada por el activista político Tommy Robinson. La Policía Metropolitana de Londres informó que más de 110.000 personas participaron en el acto desarrollado en Whitehall, el distrito político central, desde la primera hora del día .

A la multitudinaria marcha, se sumaron aproximadamente un millón de espectadores que siguieron la transmisión por plataformas digitales. Robinson, referente del ultranacionalismo británico y en contra de la política migratoria actual, presentó la jornada como “la mayor manifestación de la historia británica” y aseguró que supone “el inicio de una revolución”.

Según Robinson, durante dos décadas se intentó silenciar este tipo de mensajes a través de etiquetas como racista o islamófobo, pero consideró que ese tiempo terminó.

La marcha se distinguió por la abundancia de banderas británicas e inglesas. El recorrido atravesó Westminster Bridge y finalizó frente a la sede del Gobierno, donde, además de Robinson, participaron figuras de la ultraderecha europea y norteamericana.

Entre los oradores se destacaron Elon Musk, que intervino por videollamada; el político francés Eric Zemmour y Petr Bystron del partido alemán AfD.

Marcha paralela

De forma paralela, unas 5.000 personas asistieron a la “Marcha contra el fascismo”, convocada por el colectivo Stand Up to Racism (SUTR) a corta distancia de la movilización principal. En ese evento, la diputada laborista Diane Abbott acusó a Robinson y a sus seguidores de propagar “mentiras peligrosas” sobre la migración e instó a la solidaridad con quienes buscan refugio.

El operativo policial implicó el despliegue de 1.000 agentes y la creación de una “zona estéril” para separar ambas manifestaciones. Se instalaron barreras físicas y se diferenciaron los recorridos y horarios de los grupos, con el objetivo de prevenir choques directos. Sin embargo, la tensión aumentó cerca del área de contención, cuando integrantes de la marcha nacionalista intentaron traspasar las zonas restringidas.