Cosquin Rock lanzó la grilla de las bandas día por día

El festival Cosquín Rock confirmó la grilla de artistas por día que se presentarán el 14 y 15 de febrero de 2026 en Córdoba. Abel Pintos, Cuarteto de Nos, La Vela Puerca, Bersuit Vergarabat, Babasónicos, Divididos, Dillom,Kapanga, Ciro y Los Persas, y Fito Páez son algunos de los músicos destacados.

Como ocurre desde hace ya varias temporadas, el line-up del festival argentino tiene opciones que superan al rock genuino : también alcanza a géneros en auge, como el trap, la música urbana, el rock-indie, el pop, el blues, metal, punk y electrónica.

La expansión internacional del festival también ha marcado un hito: se realizaron ediciones en Chile, México, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Estados Unidos y España. Así, el festival se consolidó como un encuentro cultural que trasciende lo musical.

Bandas Día 14

La Vela Puerca, EMI, Cuarteto de Nos, Abel Pintos, Babasónicos, Bersuit Vergarabat, Caligaris, Ciro y los Persas, La Franela, Las Pelotas, Lali, Turf, Marilina Bertoldi, Piti Fernandez, Eruca Sativa, Dillom, El Kuelgue, Cruzando el Charco, Jóvenes Pordioceros, entre otros.

Bandas Día 15

Airbag, Bandalos Chinos, Caras Extrañas, Coti, Divididos, Gauchito Club, Fito Paez, El Plan de la Mariposa, Las Pastillas del Abuelo, Trueno, YSY A, Pappo x Juanse, Peces Raros, Gustavo Cordera, Kapanga, Los Pericos, Guasones, entre otros.