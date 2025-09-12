Uno Entre Rios | Show | Cosquín Rock

Cosquin Rock lanzó la grilla de las bandas día por día

El festival más grande del país, Cosquín Rock, confirmó cuáles serán los artistas de cada uno de los días.

12 de septiembre 2025 · 12:24hs
Cosquin Rock lanzó la grilla de las bandas día por día

Cosquin Rock lanzó la grilla de las bandas día por día

El festival Cosquín Rock confirmó la grilla de artistas por día que se presentarán el 14 y 15 de febrero de 2026 en Córdoba. Abel Pintos, Cuarteto de Nos, La Vela Puerca, Bersuit Vergarabat, Babasónicos, Divididos, Dillom,Kapanga, Ciro y Los Persas, y Fito Páez son algunos de los músicos destacados.

Como ocurre desde hace ya varias temporadas, el line-up del festival argentino tiene opciones que superan al rock genuino: también alcanza a géneros en auge, como el trap, la música urbana, el rock-indie, el pop, el blues, metal, punk y electrónica.

Cosquín Rock 2026

Todo lo que tenés que saber del Cosquín Rock 2026

Cosquín Rock 2026: la grilla completa del festival más grande de Argentina.

Cosquín Rock 2026: la grilla completa del festival más grande de Argentina

LEER MÁS: Cosquín Rock 2026: la grilla completa del festival más grande de Argentina

La expansión internacional del festival también ha marcado un hito: se realizaron ediciones en Chile, México, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Estados Unidos y España. Así, el festival se consolidó como un encuentro cultural que trasciende lo musical.

Bandas Día 14

La Vela Puerca, EMI, Cuarteto de Nos, Abel Pintos, Babasónicos, Bersuit Vergarabat, Caligaris, Ciro y los Persas, La Franela, Las Pelotas, Lali, Turf, Marilina Bertoldi, Piti Fernandez, Eruca Sativa, Dillom, El Kuelgue, Cruzando el Charco, Jóvenes Pordioceros, entre otros.

Bandas Día 15

Airbag, Bandalos Chinos, Caras Extrañas, Coti, Divididos, Gauchito Club, Fito Paez, El Plan de la Mariposa, Las Pastillas del Abuelo, Trueno, YSY A, Pappo x Juanse, Peces Raros, Gustavo Cordera, Kapanga, Los Pericos, Guasones, entre otros.

Cosquín Rock grilla días Bandas La Vela Puerca Córdoba Abel Pintos
Noticias relacionadas
Agarrate Catalina anuncia nueva fecha en Paraná tras ajustes de gira

Agarrate Catalina anuncia nueva fecha en Paraná tras ajustes de gira

Luck Ra y Miranda! reversionaron un clásico versión cuarteto

Luck Ra y Miranda! reversionaron un clásico versión cuarteto

jornada cultural y cata de vinos en la escuela de artes visuales

Jornada cultural y cata de vinos en la Escuela de Artes Visuales

Jóvenes Pordioseros en Paraná

Jóvenes Pordioseros encendió la noche de Paraná

Ver comentarios

Lo último

Luck Ra y Miranda! reversionaron un clásico versión cuarteto

Luck Ra y Miranda! reversionaron un clásico versión cuarteto

Facundo Jones Huala seguirá detenido hasta diciembre

Facundo Jones Huala seguirá detenido hasta diciembre

Cosquin Rock lanzó la grilla de las bandas día por día

Cosquin Rock lanzó la grilla de las bandas día por día

Ultimo Momento
Luck Ra y Miranda! reversionaron un clásico versión cuarteto

Luck Ra y Miranda! reversionaron un clásico versión cuarteto

Facundo Jones Huala seguirá detenido hasta diciembre

Facundo Jones Huala seguirá detenido hasta diciembre

Cosquin Rock lanzó la grilla de las bandas día por día

Cosquin Rock lanzó la grilla de las bandas día por día

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Jornada cultural y cata de vinos en la Escuela de Artes Visuales

Jornada cultural y cata de vinos en la Escuela de Artes Visuales

Policiales
Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Ovación
Juan Mistura no continuará como director técnico del seleccionado masculino de Entre Ríos

Juan Mistura no continuará como director técnico del seleccionado masculino de Entre Ríos

Liga Provincial: comienza el séptimo capítulo

Liga Provincial: comienza el séptimo capítulo

Paraná tendrá su primer torneo oficial de taekwon-do

Paraná tendrá su primer torneo oficial de taekwon-do

Solidaridad en acción: el plantel de Peñarol sorprendió a Tobías con una nueva bicicleta

Solidaridad en acción: el plantel de Peñarol sorprendió a Tobías con una nueva bicicleta

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

La provincia
Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Frigerio enviará a la legislatura un proyecto de ley de Infraestructura

Frigerio enviará a la legislatura un proyecto de ley de Infraestructura

Piden limitar el ingreso al empleo judicial a deudores alimentarios

Piden limitar el ingreso al empleo judicial a deudores alimentarios

La Muestra de la Construcción abre su cuarta edición en Sala Mayo

La Muestra de la Construcción abre su cuarta edición en Sala Mayo

La Muestra es un reflejo de la resiliencia y el futuro de la construcción entrerriana

La Muestra es un reflejo de la resiliencia y el futuro de la construcción entrerriana

Dejanos tu comentario