Ganó Marc Márquez y se encamina a su 7° título

El español Marc Márquez revirtió la caída en el sprint sabatino y le ganó el duelo al local Marco Bezzecchi en el Gran Premio de San Marino.

14 de septiembre 2025 · 11:34hs
El piloto español empieza a saborear una nueva corona en la categoría reina del motociclismo.

El español Marc Márquez, con Ducati, se impuso en un tenso duelo con la Aprilia de Marco Bezzecchi para conseguir su 11° victoria de la temporada 2025 de Moto GP en el Gran Premio de San Marino.

Marc Márquez mostró su contundencia.

Nada detiene a Márquez en su objetivo por volver a ser el mejor de Moto GP y alcanzar un nuevo título mundial, ahora con Ducati. El piloto de Cervera pudo revertir en el circuito de Misano, escenario del Gran Premio de San Marino, el desliz del Sprint sabatino cuando perdió estabilidad y cayó al lograr fugazmente la vanguardia, y este domingo consiguió su 73° triunfo en la división mayor del Campeonato Mundial de Motociclismo y con ello afirmarse en la cima del campeonato, acortando los pasos para calzarse la corona en el fin de semana del GP de Japón, nada menos que en la casa de Honda, la marca con la cual logró los seis títulos que ostenta hasta el momento.

Marco Bezzecchi se llevó el Sprint de local

La contundencia de Marc Márquez

Apenas una docena de vueltas, de las 27 que se recorrieron, le tomó a Marc Márquez asumir el control de la 16ª competencia del calendario, cuando Marco Bezzecchi se pasó en uno de los frenajes con su Aprilia y al transitar fuera de la trayectoria ideal fue superado por el español quien transitó en la vanguardia hasta la bandera de cuadros, con el italiano a medio segundo como escolta. Tercero terminó Álex Márquez (Ducati), a siete segundos de su hermano y a quien también escolta en el campeonato, ahora a 182 unidades (512 vs. 330).

La pista de Twin-Ring Motegi será el próximo evento, entre el 26 y 28 de septiembre, en donde se centrará la atención en el box del equipo oficial Ducati y de Marc Márquez en particular, para verlos celebrar un nuevo título en las dos ruedas.

Valentín Perrone fue 6° en Moto 3

Otra notable carrera entregó la división menor del Campeonato Mundial de Motociclismo y que tuvo un ajustado final entre el ganador José Rueda y el sexto, Valentín Perrone, que cruzaron la meta del circuito de Misano en menos de un segundo de diferencia.

A bordo de la KTM de Moto3 que alista Red Bull Tech3, el piloto hispano argentino –que había marcado la pole por segunda vez– tuvo un incidente con David Muñoz en la competencia, pero no perdió distancias con Rueda, Joel Kelso y Máximo Quiles, con quienes disputó la vanguardia.

Con estos resultados, Rueda (sumó su 9° triunfo) se afianza en su objetivo por la corona con 295 puntos y una diferencia de 78 a Ángel Piqueras que terminó 4°; Perrone se ubica octavo con 108 unidades.

