River derrotó a Estudiantes de La Plata y es líder

River se impuso por 2 a 1 en su visita al León. Giuliano Galoppo e Ignacio Fernández convirtieron los tantos del Millonario. Santiago Núñez descontó para el local.

River Plate derrotó 2 a 1 a Estudiantes de La Plata en el estadio Jorge Luis Hirschi, conocido popularmente como Uno, en un partido válido por un duelo interzonal de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo fueron letales en el primer cuarto de hora. Giuliano Galoppo, en una acción de balón detenido, abrió el marcador a los 6 minutos. MIentras que Ignacio Fernández estiró cifras a los 13' en una jugada que fue convalidada a través del VAR.

El conjunto del barrio porteño de Núñez juega en inferioridad numérica desde los 39 minutos por la expulsión de Lucas Martínez Quarta. El defensor recibió la segunda amonestación en la noche tras protagonizar una infracción a José Sosa.

En la segunda mitad un blooper protagonizado por Franco Armani desencadenó en el descuento del León. Sin embargo la jugada fue invalidada por el árbitro Nicolás Ramírez, dado que el balón impactó en la mano del mediocampista Cristian Medina.

En tiempo de descuento el local se entusiasmó con igualar el pleito al descontar en una acción de balón detenido a través de Santiago Núñez.

Con esta victoria, el Millonario recuperó su condición de líder de la Zona B. Había resignado el número 1 de la tabla de manera transitoria tras la victoria que edificó el viernes Deportivo Riestra como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por 2 a 0. A su vez se ubica en lo más alto de la tabla general.

Por su parte, Estudiantes se mantiene en zona de acceso a la próxima fase. Con 12 unidades los dirigidos por Eduardo Domínguez se ubican en el séptimo lugar de la Zona A.

¡ALINEACIÓN DE ESTUDIANTES!

Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez (18' Núñez), Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Tiago Palacios (46' Carrillo), Mikel Amondarain (46' Medina), Santiago Ascacibar, Alexis Castro (46' Cetré); José Sosa (72' Suárez) y Facundo Farias. DT: Eduardo Domínguez.

¡FORMACIÓN DE RIVER PLATE!

Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández (46' Galarza Fonda), Enzo Pérez (75' Díaz), Juan Portillo, Giuliano Galoppo (70' Lencina); Sebastián Driussi (46' Castaño) y Maximiliano Salas (80' Colidio). DT: Marcelo Gallardo.

Goles: 6' Galoppo (R); 13' Fernández (R); 91' Núñez (E)

Expulsado: 39' Martínez Quarta (R)