Estudiantes festejó por duplicado

Como local Estudiantes se impuso con autoridad por 34 a 11 en el clásico ante Rowing y clasificó a semifinales. En Segunda Tilcara ganó en Rafaela

13 de septiembre 2025 · 20:05hs
Estudiantes ratificó que es uno de los mejores equipos del país en la actualidad.

Jano Colcerniani

Estudiantes ratificó que es uno de los mejores equipos del país en la actualidad.

Estudiantes ratificó que es uno de los mejores equipos del país en la actualidad y festejó por duplicado. Por la fecha 15 del Top 9 del Torneo Regional del Litoral, el CAE venció con autoridad en el clásico a Rowing por 34 a 11 en el Parque Urquiza y se aseguró su lugar en las semifinales del certamen.

En los otros partidos de la fecha, en el clásico de la vecina orilla, como local Santa Fe RC venció 20 a 15 a CRAI; mientras que en el derbi rosarino, el campeón vigente y actual líder, Jockey de Rosario, se impuso como visitante por 25 a 13 sobre GER. Por su parte, Duendes no tuvo inconvenientes para superar en su casa al colista Jockey de Venado Tuerto por 68 a 17. Libre quedó Old Resian.

Tilcara ganó en Segunda

Por la fecha 15 de la Segunda, Tilcara logró un gran triunfo en condición de visitante sobre CRAR de Rafaela. Fue 19 a 18 en la Perla del Oeste Santafesino.

Los otros resultados fueron: Logaritmo 23-Gimnasia (P) 31, Provincial-Uni (R) y Alma Jr 34-Uni (SF) 32. Libre: Los Caranchos

