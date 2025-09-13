Estudiantes ratificó que es uno de los mejores equipos del país en la actualidad y festejó por duplicado. Por la fecha 15 del Top 9 del Torneo Regional del Litoral, el CAE venció con autoridad en el clásico a Rowing por 34 a 11 en el Parque Urquiza y se aseguró su lugar en las semifinales del certamen.
Estudiantes festejó por duplicado
Como local Estudiantes se impuso con autoridad por 34 a 11 en el clásico ante Rowing y clasificó a semifinales. En Segunda Tilcara ganó en Rafaela
En los otros partidos de la fecha, en el clásico de la vecina orilla, como local Santa Fe RC venció 20 a 15 a CRAI; mientras que en el derbi rosarino, el campeón vigente y actual líder, Jockey de Rosario, se impuso como visitante por 25 a 13 sobre GER. Por su parte, Duendes no tuvo inconvenientes para superar en su casa al colista Jockey de Venado Tuerto por 68 a 17. Libre quedó Old Resian.
Tilcara ganó en Segunda
Por la fecha 15 de la Segunda, Tilcara logró un gran triunfo en condición de visitante sobre CRAR de Rafaela. Fue 19 a 18 en la Perla del Oeste Santafesino.
Los otros resultados fueron: Logaritmo 23-Gimnasia (P) 31, Provincial-Uni (R) y Alma Jr 34-Uni (SF) 32. Libre: Los Caranchos
