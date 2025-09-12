Uno Entre Rios | Escenario | Jóvenes Pordioseros

Jóvenes Pordioseros encendió la noche de Paraná

La banda Jóvenes Pordioseros tocó en Paraná y brindó un recital explosivo en Limbo Pub. El lugar estuvo colmado de seguidores que llegaron de la capital entrerriana y también desde San Benito, Colonia Avellaneda, Crespo y Viale

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

12 de septiembre 2025 · 12:04hs
Jóvenes Pordioseros en Paraná

FERNANDA RIVERO / UNO

Jóvenes Pordioseros en Paraná
Jóvenes Pordioseros en Paraná

FERNANDA RIVERO / UNO

Jóvenes Pordioseros en Paraná
Hijos de la Noche

FERNANDA RIVERO / UNO

Hijos de la Noche

La banda Jóvenes Pordioseros volvió a Paraná y brindó un recital explosivo en Limbo Pub. El lugar estuvo lleno de seguidores que llegaron no solo de la capital entrerriana, sino también desde San Benito, Colonia Avellaneda, Crespo y Viale.

Jóvenes Pordioseros (2)

Jóvenes Pordioseros en Paraná

El cantante se mostró cercano con el público desde el inicio y sonaron todos los clásicos de la banda. “Vine desde Crespo con mis amigos, no nos perdemos un recital de los Jóvenes. Fue tremendo, se cantaron todos los hits”, contó Mauro, uno de los asistentes.

Jóvenes Pordioseros

Jóvenes Pordioseros habló de su presentación en Limbo Pub

Agarrate Catalina anuncia nueva fecha en Paraná tras ajustes de gira

Agarrate Catalina anuncia nueva fecha en Paraná tras ajustes de gira

Lucía, de Paraná, resumió: “El cantante estuvo muy conectado con la gente. Se notaba que tenían ganas de tocar, nos hicieron saltar toda la noche”.

La apertura del show estuvo a cargo de Hijos de la Noche, que encendió la noche con un repertorio potente. “La rompieron, abrieron el recital con todo y nos dejaron listos para lo que venía”, destacó Juan Manuel, de Colonia Avellaneda.

Hijos de la noche

En diálogo previo con UNO, el guitarrista Germán Drago había adelantado que el reencuentro con Entre Ríos sería especial: “Nos encanta Entre Ríos. Hemos hecho muchos amigos a lo largo de nuestra carrera y en esta ocasión nos acompañaron los chicos de Hijos de la Noche. La idea siempre es pasarla bien, reencontrarnos con amistades y dar una buena muestra del repertorio. Además, estamos festejando los 25 años del disco Probame, así que tocamos canciones de aquella época junto con todos los clásicos de siempre”.

Drago también habló sobre la evolución del grupo: “No solo cambió el sonido, sino también la formación. La actual lleva más de diez años junta. Hemos trabajado mucho sobre los arreglos y la forma de encarar las canciones. Modernizamos algunos aspectos, pero sin perder la esencia del rock’n’roll. La última canción que sacamos es Vino Tinto y ahora esperamos lanzar un disco de aniversario con artistas invitados”.

LEER MÁS: Zetaking, el trapero que volvió a Paraná para una noche única

Jóvenes Pordioseros Paraná Limbo Pub Rock
Noticias relacionadas
jornada cultural y cata de vinos en la escuela de artes visuales

Jornada cultural y cata de vinos en la Escuela de Artes Visuales

Rompiendo Espejos

Rompiendo Espejos celebra la primavera con un show en Paraná

Paraná prepara un Festival de Arte Joven para la primavera

Paraná prepara un Festival de Arte Joven para la primavera

Drazen Princic y Marita Cortés

"Los Vermichelis, delivery de cuentos" llegan a la Sala Saltimbanquis

Ver comentarios

Lo último

Luck Ra y Miranda! reversionaron un clásico versión cuarteto

Luck Ra y Miranda! reversionaron un clásico versión cuarteto

Facundo Jones Huala seguirá detenido hasta diciembre

Facundo Jones Huala seguirá detenido hasta diciembre

Cosquin Rock lanzó la grilla de las bandas día por día

Cosquin Rock lanzó la grilla de las bandas día por día

Ultimo Momento
Luck Ra y Miranda! reversionaron un clásico versión cuarteto

Luck Ra y Miranda! reversionaron un clásico versión cuarteto

Facundo Jones Huala seguirá detenido hasta diciembre

Facundo Jones Huala seguirá detenido hasta diciembre

Cosquin Rock lanzó la grilla de las bandas día por día

Cosquin Rock lanzó la grilla de las bandas día por día

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Jornada cultural y cata de vinos en la Escuela de Artes Visuales

Jornada cultural y cata de vinos en la Escuela de Artes Visuales

Policiales
Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Ovación
Juan Mistura no continuará como director técnico del seleccionado masculino de Entre Ríos

Juan Mistura no continuará como director técnico del seleccionado masculino de Entre Ríos

Liga Provincial: comienza el séptimo capítulo

Liga Provincial: comienza el séptimo capítulo

Paraná tendrá su primer torneo oficial de taekwon-do

Paraná tendrá su primer torneo oficial de taekwon-do

Solidaridad en acción: el plantel de Peñarol sorprendió a Tobías con una nueva bicicleta

Solidaridad en acción: el plantel de Peñarol sorprendió a Tobías con una nueva bicicleta

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

La provincia
Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Frigerio enviará a la legislatura un proyecto de ley de Infraestructura

Frigerio enviará a la legislatura un proyecto de ley de Infraestructura

Piden limitar el ingreso al empleo judicial a deudores alimentarios

Piden limitar el ingreso al empleo judicial a deudores alimentarios

La Muestra de la Construcción abre su cuarta edición en Sala Mayo

La Muestra de la Construcción abre su cuarta edición en Sala Mayo

La Muestra es un reflejo de la resiliencia y el futuro de la construcción entrerriana

La Muestra es un reflejo de la resiliencia y el futuro de la construcción entrerriana

Dejanos tu comentario