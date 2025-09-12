Jóvenes Pordioseros encendió la noche de Paraná

La banda Jóvenes Pordioseros tocó en Paraná y brindó un recital explosivo en Limbo Pub. El lugar estuvo colmado de seguidores que llegaron de la capital entrerriana y también desde San Benito, Colonia Avellaneda, Crespo y Viale

El cantante se mostró cercano con el público desde el inicio y sonaron todos los clásicos de la banda. “Vine desde Crespo con mis amigos, no nos perdemos un recital de los Jóvenes. Fue tremendo, se cantaron todos los hits”, contó Mauro, uno de los asistentes.

Lucía, de Paraná, resumió: “El cantante estuvo muy conectado con la gente. Se notaba que tenían ganas de tocar, nos hicieron saltar toda la noche”.

La apertura del show estuvo a cargo de Hijos de la Noche, que encendió la noche con un repertorio potente. “La rompieron, abrieron el recital con todo y nos dejaron listos para lo que venía”, destacó Juan Manuel, de Colonia Avellaneda.

Hijos de la noche FERNANDA RIVERO / UNO

En diálogo previo con UNO, el guitarrista Germán Drago había adelantado que el reencuentro con Entre Ríos sería especial: “Nos encanta Entre Ríos. Hemos hecho muchos amigos a lo largo de nuestra carrera y en esta ocasión nos acompañaron los chicos de Hijos de la Noche. La idea siempre es pasarla bien, reencontrarnos con amistades y dar una buena muestra del repertorio. Además, estamos festejando los 25 años del disco Probame, así que tocamos canciones de aquella época junto con todos los clásicos de siempre”.

Drago también habló sobre la evolución del grupo: “No solo cambió el sonido, sino también la formación. La actual lleva más de diez años junta. Hemos trabajado mucho sobre los arreglos y la forma de encarar las canciones. Modernizamos algunos aspectos, pero sin perder la esencia del rock’n’roll. La última canción que sacamos es Vino Tinto y ahora esperamos lanzar un disco de aniversario con artistas invitados”.