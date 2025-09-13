Crimen de Jesica Bravo: dictaron prisión preventiva para seis imputados

La Justicia de Concordia definió la prisión preventiva de los acusados por 20 y 60 días, dependiendo de su participación en el crimen y las agresiones con armas.

Este viernes se dictaron las prisiones preventivas para los imputados del homicidio de Jésica Bravo, de 26 años, ocurrido en la ciudad de Concordia durante una pelea entre vecinos. La jueza subrogante aceptó el pedido de la Fiscalía y la querella, imponiendo medidas de 20 y 60 días de prisión preventiva a seis acusados, según el grado de participación de los acusados en el crimen y en las agresiones con armas.

Cabe recordar que el altercado ocurrió en barrio Llamarada, sobre calle Lieberman. La autora del homicidio fue una adolescente de 14 años, quien le asestó una apuñalada mortal.

El fiscal Martín Núñez aclaró que se hizo una distinción "entre aquellos que participaron del homicidio, de los que arrojaron piedras y palos - que están acusados por agresiones con armas - a los que la jueza puso por 20 días en prisión preventiva; y por otro lado los que actuaron en calidad de coautores de homicidio, por 60 días y en todos los casos, de aplicación efectiva".

Imputados

Según consignó Diario Río Uruguay, Nuñez detalló que, "de lo que es el homicidio (puntualmente), hay cuatro personas adultas que están siendo imputadas como coautoras, dado que los otros que habían participado en el hecho, son menores".

Y en el caso de las agresiones con armas, aclaró, "si bien por el momento hay dos imputados, también se está trabajando sobre otras personas que habrían participado, arrojando piedras y palos también". Con lo cual, por el momento hay dos pero podría llegar a ampliarse esa imputación en caso de prosperar favorablemente la investigación".

Consultado acerca de a quién se apunta como autor material del crimen, teniendo en cuenta que sería una menor la sindicada de asestar la puñalada mortal, el fiscal respondió que "para no ser tan simplista en la respuesta, ocurre que el Derecho Penal hace imputaciones normativas que, en algunos casos, exceden a la cuestión física, es decir, si bien acá hay una sola persona que asestó una apuñalada, que es una niña de 14 años, y dio muerte a la víctima, al Derecho Penal le interesa atribuir responsabilidad cuando varias personas ejecutan un plan común, independientemente de lo que hagan".

Es decir, insistió, "si varias personas proyectan realizar una determinada conducta delictiva dividiéndose de tareas, todas son responsables por el resultado, independientemente que el resultado sea causado desde el punto de vista físico por una sola de las personas".

En ese sentido, ejemplificó con un robo. "Cuando una persona detiene y el otro desapodera, los dos son responsables por robo, no solo el que mete la mano en el bolsillo y el otro el que lo retiene; normativamente imputamos lo que al derecho penal le interesa, que son las conductas reprochables o reprobables para la sociedad", ilustró.

Volviendo al caso, Nuñez mencionó que "si bien la respuesta es que físicamente solamente esta niña fue la que efectuó la apuñalada que causó la muerte, hay responsabilidad también para las otras personas que intervienen con palos y cuchillos atacando a las víctimas, independientemente de que no hayan físicamente causado la muerte".

Detalles

Por último, el fiscal aclaró que los detenidos pertenecen a "un solo grupo familiar, porque nosotros entendimos que si bien había dos familias enfrentadas, el lugar de los hechos es la vereda de una de las familias". Y si bien, subrayó, "hay luego agresiones recíprocas, la ley autoriza a defenderse si una persona es agredido ilegítimamente por otro y se puede defender también a golpes, a piedrazos o a palazos".

Dicho de manera similar, afirmó, "si una persona agrede a la otra, la otra en legítima defensa puede o está autorizado a utilizar la fuerza para defenderse, con lo cual la responsabilidad solamente recae sobre aquellas personas que, cruzando la vereda, fueron a la casa de los otros a agredirlo, independientemente de que esas otras personas se hayan defendido también".

Por último, Núñez informó que como las prisiones preventivas "son medidas cautelares, se van a cumplir en establecimientos no carcelarios, es decir no para personas penadas, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en la Comisaría de la Mujer y en el caso del único imputado varón que hay, está en este momento en la Comisaría Primera pero lo ideal sería - cuando haya un cupo - que sea en Alcaidía porque es el lugar más apropiado".