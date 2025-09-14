Uno Entre Rios | El País | Fentanilo

Fentanilo: el miércoles se reúnen diputados para crear la comisión investigadora

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento tratarán en plenario la creación de una comisión investigadora del caso fentanilo

14 de septiembre 2025
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento tratarán en plenario la creación de una comisión investigadora del caso fentanilo
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento tratarán en plenario la creación de una comisión investigadora del caso fentanilo
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento tratarán en plenario la creación de una comisión investigadora del caso fentanilo

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados que preside el oficialista Nicolás Mayoraz, convocó a un plenario junto a la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento para este miércoles a las 14 en la Sala 1 del Anexo para crear la comisión investigadora del caso fentanilo.

Los distintos proyectos que prevén la creación de una comisión investigadora sobre la tragedia sanitaria que registra casi un centenar de muertos fueron tratados anteriormente en dos reuniones de la Comisión de Peticiones. La primera de las iniciativas presentadas en mayo pasado fue de Silvana Giudici (JXC). Otro proyecto es de Jorge Araujo Hernández (Unión por la Patria), quien plantea una subcomisión dentro de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. En tanto la iniciativa de Pablo Juliano (Democracia para Siempre) coincide en algunos aspectos con el de Giudici.

Más tarde se sumaron iniciativas de Christian Castillo (Frente de Izquierda) y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), quien propone una bicameral.

El reclamo de familiares de víctimas del fentanilo contaminado

A través de una nota familiares de víctimas del fentanilo habían reclamado al diputado Nicolás Mayoraz que llame a un plenario de Asuntos Constitucionales y Peticiones para avanzar con la creación de una comisión investigadora del caso.

"Nos dirigimos a usted en representación de las familias víctimas del fentanilo adulterado, con el propósito de solicitar su intervención para agilizar la convocatoria al plenario conjunto de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que usted preside, y la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, para avanzar con el dictamen de creación de la Comisión Investigadora del fentanilo adulterado", expresaron.

En la misma recordaron que "el proyecto fue derivado tanto a la Comisión de Asuntos Constitucionales como a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Se esperaba que la presidencia de la Cámara autorizara el cambio de giro para devolver la cabecera del proyecto a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, pero hasta la fecha se han presentado interferencias que han dificultado este camino".

Los familiares destacaron que Lospennato "convocó a una primera reunión de esta Comisión ante la urgencia del tema; allí planteó que iba a hablar con usted para realizar un plenario conjunto de ambas comisiones para poder dictaminar, ya que pese al reclamo y a la solicitud de que la cabecera volviera a la comisión, esto no había ocurrido". "Sin embargo, usted no convocó y la reunión del pasado 4 de septiembre fue solo de la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento, con lo cual no pudo lograrse dictamen para llevar prontamente al recinto", señalaron.

"Dado que la ausencia de convocatoria de la Comisión que usted preside retrasa la creación de la Comisión Investigadora al menos 20 días, y considerando que el proyecto corre el riesgo de diluirse en diciembre con el cambio de composición en la Cámara, solicitamos su colaboración urgente para: convocar a plenario de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento a la brevedad", pidieron.

También le solicitaron "garantizar que en ese plenario se pueda dictaminar la aprobación de la Comisión Investigadora sobre el fentanilo adulterado" y "asegurar que la convocatoria se realice la semana siguiente, evitando demoras que puedan afectar la investigación y justicia para las familias afectadas".

"Confiamos en su compromiso con la transparencia, la justicia y la protección de la sociedad frente a la tragedia del fentanilo adulterado, y le agradecemos de antemano su colaboración para avanzar de manera urgente en este asunto de máxima prioridad", concluyeron.

