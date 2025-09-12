Uno Entre Rios | Policiales | María Grande

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Una mujer de 79 años fue encontrada sin vida en un campo. Investigan si fue atropellada por un tráiler en una estancia cerca de María Grande.

12 de septiembre 2025 · 08:50hs
Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Una mujer de 79 años perdió la vida este jueves por la noche en una estancia ubicada sobre Ruta 10, a unos siete kilómetros de la localidad de María Grande I, en jurisdicción de María Grande II, departamento Paraná.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el hecho ocurrió en la Estancia La Celina, donde la víctima había recorrido el campo junto con empleados desde las 17 hasta las 20 horas a bordo de una camioneta.

Según consignó El Once, la principal hipótesis apunta a que, al descender del vehículo, por motivos que aún no fueron precisados, la mujer habría sido enganchada por el tráiler que estaba acoplado a la camioneta, lo que le provocó graves heridas. Según se indicó, los trabajadores del lugar la hallaron sin vida horas más tarde, en el mismo sitio donde había bajado del rodado.

María Grande mujer tráiler
