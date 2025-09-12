Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler Una mujer de 79 años fue encontrada sin vida en un campo. Investigan si fue atropellada por un tráiler en una estancia cerca de María Grande. 12 de septiembre 2025 · 08:50hs

Una mujer de 79 años perdió la vida este jueves por la noche en una estancia ubicada sobre Ruta 10, a unos siete kilómetros de la localidad de María Grande I, en jurisdicción de María Grande II, departamento Paraná.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el hecho ocurrió en la Estancia La Celina, donde la víctima había recorrido el campo junto con empleados desde las 17 hasta las 20 horas a bordo de una camioneta.

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

LEER MÁS: Asesinaron a un hombre en Basavilbaso Según consignó El Once, la principal hipótesis apunta a que, al descender del vehículo, por motivos que aún no fueron precisados, la mujer habría sido enganchada por el tráiler que estaba acoplado a la camioneta, lo que le provocó graves heridas. Según se indicó, los trabajadores del lugar la hallaron sin vida horas más tarde, en el mismo sitio donde había bajado del rodado.