¿Meteorito o bólido? una bola de fuego cruzó el cielo de la Patagonia

Un meteorito cayó en inmediaciones a General Acha. Se pudo ver la bola de fuego desde Viedma, La Pampa y Bahía Blanca. Qué dijeron los especialistas.

Una bola lumínica resplandeció el cielo de la Patagonia este sábado cuando se estaba poniendo el sol. Desde distintos lugares como Viedma y La Pampa pudieron avistar el meteorito que cayó cerca de General Acha.

Uno de los videos más virales en redes sociales fue de un vecino de General Acha (La Pampa) , quien registró todo el resplandor de la luz en su paso." Estaba manejando desde el supermercado y se encendió el cielo, se vio una luz verde cayendo, y ahora quedó una nube totalmente distinta a las normales», relató por su parte Juan, un vecino de Viedma, a Diario Río Negro.

El hecho, sin embargo, no quedó solo en territorio patagónico. En la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Bahía Blanca, vecinos lograron registrar de distintas partes cómo se vivió el momento en que una luz verde encandiló el cielo.

Tras la viralización de los videos (@Agustin_F1_), especialistas indicaron que los meteoritos en realidad suelen dejar una línea recta perfecta y después el humo blanco se encorva por el viento.

En este caso, el meteorólogo y periodista José Bianco precisó en TN que más bien pudo haberse tratado de un bólido.

"Es algo que se quema al ingresar a la atmósfera, pero que a veces cuando tiene un tamaño más grande que el puño de una mano y que puede tener el tamaño hasta de una heladera, genera un estruendo y una estela", acotó.

Además, comentó que durante el día pueden generar "más resplandor que el sol" debido a la presión que sufre al ingresar y las temperaturas que atraviesa: "Se pone a brillar directamente a medida que es quemado por la atmósfera".