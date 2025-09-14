SMN con pronóstico de chaparrones y tormentas aisladas

Inicia una semana con inestabilidad climática, con abundante nubosidad y temperaturas templadas, según el pronóstico extendido del SMN

E l Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este domingo cielo parcialmente nublado por la mañana y por la tarde y probabilidad de chaparrones por la noche. La dirección del viento será predominante del sector este, rotando al sudeste y las temperaturas promedio se ubicarán entre los 13 grados de mínima y los 27 grados de máxima

Para el lunes se esperan tormentas aisladas por la madrugada, chaparrones durante la mañana, cielo mayormente nublado durante la tarde y parcialmente nublado durante la noche. Las temperatursa se ubicarán entre los 16 y los 22 grados y el viento rotará al sector este.

Para el martes se esperan temperaturas promedio de entre 15 y 27 grados, cielo parcialmente nublado por la mañana, algo nublado por la tarde y por la noche, y vientos del sudeste rotando al este.

En tanto el miércoles. el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas que irán entre los 16 y los 27 grados y vientos del sector este.

Para el jueves se esperan temperaturas de entre 17 y 28 grados, cielo mayormente nublado por la mañana y nublado por la tarde. Los vientos soplarán del sector este,.

El viernes las condiciones permanecerán con temperatura mínima de 16 y máxima de 28. El cielo se presentará nublado durante toda la jornada y el viento soplará del este.

Para el sábado las temperaturas se mantendrán en 16 grados de mínima y 28 de máxima, el cielo estará nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del este rotando al norte.