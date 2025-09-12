Jornada cultural y cata de vinos en la Escuela de Artes Visuales

El próximo viernes 19 de septiembre, de 19:30 a 23:00, la Escuela de Artes Visuales “Prof. Roberto López Carnelli” será sede de una jornada cultural y una cata-degustación de vinos, organizada por la Cooperadora “Amanda Mayor” con el objetivo de recaudar fondos para la institución.
El viernes 19 de septiembre, de 19:30 a 23:00, la Escuela de Artes Visuales “Prof. Roberto López Carnelli” será sede de una jornada cultural y una cata-degustación de vinos
La propuesta incluirá la presentación de vinos entrerrianos seleccionados por la Asociación de Sommeliers del Litoral, acompañados por fiambres de Tandil y quesos elaborados en las escuelas rurales “Almafuerte” y “Alberdi”.
El público podrá participar también del juego interactivo “Vista, Nariz y Boca”, sobre el mundo del vino, coordinado por El Equipo Azul. La noche se completará con una muestra y venta de obras de artistas de la escuela, sorteos, DJ y música en vivo, en un encuentro que integrará arte, cultura vinícola y gastronomía.
El valor de la entrada es de $20.000 y pueden adquirirse a través de los siguientes números de contacto:
+54 9 3434 64-0640
+54 9 3434 17-4855
Desde la organización destacaron que el encuentro busca no solo recaudar fondos, sino también fortalecer los lazos entre la comunidad educativa, los artistas y la ciudadanía.