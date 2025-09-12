Jornada cultural y cata de vinos en la Escuela de Artes Visuales

Uno Entre Rios | Escenario | jornada cultural

El viernes 19 de septiembre, de 19:30 a 23:00, la Escuela de Artes Visuales “Prof. Roberto López Carnelli” será sede de una jornada cultural y una cata-degustación de vinos

12 de septiembre 2025 · 12:11hs
El próximo viernes 19 de septiembre, de 19:30 a 23:00, la Escuela de Artes Visuales “Prof. Roberto López Carnelli” será sede de una jornada cultural y una cata-degustación de vinos, organizada por la Cooperadora “Amanda Mayor” con el objetivo de recaudar fondos para la institución.

La propuesta incluirá la presentación de vinos entrerrianos seleccionados por la Asociación de Sommeliers del Litoral, acompañados por fiambres de Tandil y quesos elaborados en las escuelas rurales “Almafuerte” y “Alberdi”.

El público podrá participar también del juego interactivo “Vista, Nariz y Boca”, sobre el mundo del vino, coordinado por El Equipo Azul. La noche se completará con una muestra y venta de obras de artistas de la escuela, sorteos, DJ y música en vivo, en un encuentro que integrará arte, cultura vinícola y gastronomía.

El valor de la entrada es de $20.000 y pueden adquirirse a través de los siguientes números de contacto:

+54 9 3434 64-0640

+54 9 3434 17-4855

Desde la organización destacaron que el encuentro busca no solo recaudar fondos, sino también fortalecer los lazos entre la comunidad educativa, los artistas y la ciudadanía.

