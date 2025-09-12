Luck Ra y Miranda! reversionaron un clásico versión cuarteto

Uno Entre Rios | Show | Miranda

Los artistas se unieron para reversionar “Tu misterioso alguien”, el hit lanzado por Miranda! en 2009.

12 de septiembre 2025 · 13:01hs
Luck Ra y Miranda! Se unen en un explosivo clásico reversionado “Tu Misterioso Alguien (Cuarteto)” es la invitación a bailar con la contagiosa impronta de grandes referentes de la música actual". El hit volvió a conquistar al público este año.

Luck Ra atraviesa uno de los momentos más brillantes de su carrera: a pasos de su primer estadio Vélez y mostrando su carisma en “La Voz Argentina” (Telefe), donde comparte jurado con Miranda!, la banda ícono del pop nacional. En ese marco, los artistas se unieron para reversionar “Tu misterioso alguien”, el hit lanzado por Miranda! en 2009 que este año volvió a conquistar al público, alcanzando el puesto #1 en el Top 50 de Spotify Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia. La canción se convirtió en una de las más escuchadas de la región y, sin dudas, en un fenómeno viral.

La nueva versión, en clave cuarteto, lleva la impronta inconfundible de Luck Ra: una mezcla de fiesta y emoción que invita a bailar (o llorar bailando). "Tu Misterioso Alguien (Cuarteto)" renace como un temazo listo para romper pistas y corazones, con el espíritu de Córdoba y el ADN pop que une a dos generaciones de artistas.

El lanzamiento llega en plena recta final de “La Voz Argentina”, donde Luck Ra y Miranda! brillan como referentes de la música actual. Esta colaboración no solo celebra un clásico, sino que lo transforma en un nuevo fenómeno viral. El clásico del pop argentino se reinventa con el sello inconfundible de Luck Ra.

