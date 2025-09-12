Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

La autopsia arrojó que la víctima sufrió más de veinte heridas. La hipótesis del homicidio de Basavilbaso apunta a un conflicto personal.

La ciudad de Basavilbaso sigue consternada por el homicidio de Gabriel Parreño, un hombre de 42 años que fue hallado sin vida en su casa de calle Podestá 961. La autopsia confirmó que la víctima recibió más de veinte heridas punzocortantes, algunas de ellas defensivas.

Mientras avanzan las pericias, un hombre permanece detenido como principal sospechoso. Está relacionado con una causa de violencia doméstica y los investigadores creen que el homicidio pudo haberse producido antes de que se entregara a la Policía. La causa, a cargo del fiscal Eduardo Santo, descarta por ahora el robo como móvil y se enfoca en un posible conflicto personal.

El cuerpo fue encontrado el miércoles por la noche por un familiar que, preocupado por la falta de respuestas, decidió acercarse al domicilio. Según confirmaron fuentes judiciales, presentaba múltiples heridas de arma blanca, tanto de ataque como de defensa, y habría fallecido al menos 24 horas antes del hallazgo.

Según consignó FM Riel, el cadáver fue trasladado a la morgue del hospital “Urquiza” de Concepción del Uruguay, donde se realizó la autopsia. En una primera instancia, los investigadores descartaron el móvil del robo y no hallaron faltantes de valor en la vivienda. La hipótesis principal apunta a un posible conflicto personal.

Pruebas en análisis y el cuchillo

La Fiscalía, a cargo del doctor Eduardo Santo, espera testimonios clave y el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad del domicilio, cuya información todavía debe ser recuperada.

Sin embargo, la pesquisa se vio afectada por un hecho inesperado: trabajadores que cortaban el pasto en la zona encontraron un cuchillo, que podría haber sido el arma homicida, pero lo limpiaron antes de entregarlo, lo que podría haber dañado su valor probatorio.

Este jueves, la Policía realizó dos allanamientos simultáneos en los barrios Pueblo Nuevo y San José, con el objetivo de secuestrar prendas de vestir y una bicicleta que habría sido utilizada por un sujeto visto merodeando la zona del crimen.

Durante los procedimientos, se secuestraron prendas de vestir, calzados y otros elementos que podrían estar relacionados con el hecho. Parte de lo incautado presentaba manchas que serán sometidas a pericias.

El principal sospechoso es un hombre que permanece detenido desde la madrugada del martes, por una causa de violencia doméstica. Los investigadores presumen que el asesinato podría haberse cometido antes de que el individuo se entregara a la Policía, tras la denuncia de un familiar.