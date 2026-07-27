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Netflix: dónde encontrar episodios cortos de series que hacen reír

La plataforma designó un apartado donde presenta de manera rápida algunos materiales breves para disfrutar a la hora de comer o tomarse una pausa. Cómo funciona

27 de julio 2026 · 15:33hs
Series como Friends

Series como "Friends", “The Office”, “Rick y Morty” y “Seinfeld” aparecen en la nueva sección de Netflix

esceLa mayoría de las personas espera con ansias el momento de tirarse al sillón o meterse en la cama para ver una serie o película. Sin embargo, durante la semana, las responsabilidades dificultan este encuentro con el televisor. En este marco, Netflix diseñó una sección ideal para disfrutar durante esos 20 minutitos libres que quedan entre una tarea y otra.

A muchas personas les gusta almorzar, cenar o distenderse con el televisor prendido, pero no disponen de una gran cantidad de tiempo para hacerlo. Afortunadamente, en la plataforma de la N roja, existe una gran variedad de títulos con episodios cortos y divertidos que prometen acompañar a los usuarios que dispongan de no más de un par de minutos.

Series como Friends, “The Office”, “Rick y Morty” y “Seinfeld” aparecen en la nueva sección de Netflix

Netflix: dónde encontrar episodios cortos de series que hacen reír

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Para simplificar su encuentro, Netflix organizó una sección con episodios cortos correspondientes a distintos títulos que pueden entenderse incluso sin haber visto la totalidad de la serie. Es una gran opción para revivir grandes escenas de las series favoritas o conocer nuevos títulos a partir de algún capítulo especial.

Dónde encontrar “Episodios cortitos para reírse mucho”

La sección llamada “Episodios cortitos para reírse mucho” de Netflix se encuentra directamente desde la página de inicio de la aplicación.

Así como los usuarios se encuentran con los títulos que están viendo, el top 10 de películas y el top 10 de series, también encontrará la sección de episodios cortos.

Qué ofrece “Episodios cortitos para reírse mucho”

La variedad de la sección incluye títulos como “Friends”, “The Office”, “The Middle” (“Una familia modelo)”, “Rick y Morty”, “Brooklyn Nine-Nine”, “Seinfeld”, “Big Mouth”, “The Good Place” y “Derry Girls”, entre otros.

Se trata de las conocidas sitcoms o series de comedia llenas de escenas icónicas y capaces de hacer reír incluso a quienes no hayan visto la serie completa.

Netflix series comedia Friends
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