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Xuxa comenzó su gira internacional de despedida: cómo fue el primer show

El pasado fin de semana, la cantante, actriz y conductora, Xuxa, dio a conocer su nuevo show en San Pablo

27 de julio 2026 · 14:47hs
Xuxa comenzó su gira internacional de despedida: cómo fue el primer show

Xuxa comenzó su gira internacional de despedida: cómo fue el primer show, a sus 63 años

Xuxa Meneghel inició oficialmente su gira de despedida llamada: "El último vuelo de la nave", en el estadio Allianz Parque de São Paulo. El show fue para más de 50 mil personas. La estrella infantil comenzó esta nueva etapa para poner fin a más de cuatro décadas de presentaciones en vivo.

"La Reina de los Bajitos" sorprendió al mantener su energía intacta a los 63 años y ofrecer un espectáculo lleno de recuerdos para toda una generación que creció con su música.

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Xuxa comenzó su gira internacional de despedida: cómo fue el primer show, a sus 63 años

Xuxa comenzó su gira internacional de despedida: cómo fue el primer show, a sus 63 años

La puesta en escena destaca por el regreso de su icónica nave espacial, la cual desciende desde lo alto del recinto para dar comienzo a la función. Durante aproximadamente dos horas, la cantante realiza un viaje por la nostalgia latinoamericana dividiendo el show en seis segmentos temáticos.

El vestuario de Xuxa y las Paquitas

La artista vistió un traje blanco con capa y también eligió un diseño dorado con botas de caña alta. Para el inicio del concierto, Kenneth Triviño reportó que la cantante utilizó un atuendo plateado mientras interpretaba la canción Doce Mel. El repertorio musical incluyó más de 30 temas clásicos como Ilariê y Lua de Cristal ante la ovación del público.

La estructura del evento permitió la reaparición de las recordadas Paquitas sobre el escenario principal. Cuatro fanáticos vivieron un momento especial al recibir una invitación para interactuar directamente con su ídola durante un bloque del show. Esta gira representa el retiro definitivo de los escenarios para María da Graça Xuxa Meneghel tras una carrera ininterrumpida.

¿Llegará Xuxa a Argentina?

Xuxa aprovechó el micrófono para enviar mensajes sociales contundentes contra el racismo, el sexismo y la homofobia. También expresó su preocupación por el cuidado del medio ambiente ante los adultos que formaron su identidad bajo su influencia. El espectáculo busca conectar con las problemáticas actuales mientras celebra el legado cultural de la estrella.

Aunque el tour comenzó en Brasil, la producción proyecta un recorrido por diversos países de América Latina. Existe una gran expectativa por su desembarco en Buenos Aires, ciudad donde el fenómeno marcó un hito indispensable. Algunas versiones mencionan noviembre como el mes posible para su visita a la Argentina. La despedida constituye un tributo continuo para millones de familias en toda la región.

Xuxa Show
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