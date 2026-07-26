Disney+ prepara un documental sobre Julie Andrews

La plataforma confirmó que ya está en producción un documental sobre la actriz británica de 90 años. La película recorrerá su trayectoria desde el vodevil hasta su consagración en Hollywood

La legendaria actriz británica Julie Andrews , una de las figuras más emblemáticas de la historia del cine y los musicales, será la protagonista de un nuevo documental producido por Disney+ , que ya se encuentra en pleno desarrollo y tiene previsto su estreno para 2027 .

A través de un comunicado oficial, la plataforma confirmó el inicio de la producción de la película, que buscará celebrar la vida y el legado artístico de la intérprete de clásicos inolvidables como "Mary Poppins" y "La novicia rebelde" . Aunque todavía no se reveló el título oficial del proyecto, sí se conocieron algunos detalles sobre su enfoque.

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El documental recorrerá la extensa trayectoria de Andrews, desde sus comienzos en el teatro de vodevil británico cuando apenas tenía 12 años hasta convertirse en una de las artistas más reconocidas del mundo. Gracias a su extraordinaria voz de soprano de coloratura de cuatro octavas, dio el salto a Estados Unidos para protagonizar exitosos musicales de Broadway como "The Boy Friend", "My Fair Lady" y "Camelot".

Su gran salto a la pantalla llegó de la mano de Walt Disney, quien la eligió para protagonizar "Mary Poppins", papel que le valió el Oscar a Mejor Actriz y un Globo de Oro. Más tarde consolidó su lugar entre las grandes estrellas con "La novicia rebelde", mientras que décadas después conquistó a una nueva generación de espectadores gracias a su participación en "El diario de la princesa".

La producción estará a cargo de This Machine, compañía perteneciente a Sony Pictures Television, y será dirigida por R.J. Cutler, realizador especializado en documentales biográficos. Entre sus trabajos más destacados se encuentran "Billie Eilish: The World's a Little Blurry", "Elton John: Never Too Late" y "Martha", centrado en la vida de Martha Stewart.

La historia de Julie Andrews con material inédito y nuevas entrevistas

Según adelantó Disney+, la película incluirá material de archivo inédito y nuevas entrevistas exclusivas que permitirán reconstruir los momentos más importantes de la vida personal y profesional de la actriz, además de mostrar aspectos poco conocidos de su historia.

En el comunicado oficial, Cutler destacó la dimensión humana de Andrews y explicó el enfoque que tendrá el proyecto. "Julie Andrews no es simplemente una artista querida por el público. Es un ícono cultural, una figura que forma parte de la manera en que generaciones enteras entienden la alegría, la resiliencia y la gracia", expresó.

El director también señaló que el documental abordará los desafíos que enfrentó la actriz a lo largo de su vida. "La mayoría de las personas desconoce los enormes desafíos que tuvo que superar, y eso es precisamente lo que exploramos en esta película", afirmó.

Finalmente, Cutler recordó el proceso de realización y el vínculo que logró construir con la protagonista. "Poder conversar con Julie, ser invitado a conocer su mundo interior y verla reflexionar sobre una vida que marcó la de tantas otras personas fue una experiencia que siempre atesoraré. Se entregó por completo, sin barreras ni artificios. Lo que encontramos fue a alguien aún más extraordinaria que el ícono. Me siento profundamente honrado por su talento, maravillado por su fortaleza y agradecido por la confianza que depositó en nosotros", concluyó.