De Cosquín a la Rural: Juan Manuel Bilat consolida el gran presente de la música del Litoral

En el transcurso de una misma semana, Juan Manuel Bilat se presentó en dos de los escenarios más importantes de la agenda cultural argentina

En una misma semana, el acordeonista entrerriano, Juan Manuel Bilat , llevó el chamamé a dos de los escenarios más emblemáticos del país: la Plaza Próspero Molina, en Cosquín de Peñas, y la Exposición Rural de Palermo, en Buenos Aires.

La música del Litoral atraviesa un gran momento y Juan Manuel Bilat es uno de sus protagonistas. En el transcurso de una misma semana, el músico entrerriano se presentó en dos de los escenarios más importantes de la agenda cultural argentina: primero en Cosquín de Peñas 2026 , sobre la histórica Plaza Próspero Molina, y luego en la * 137° Exposición Rural de Palermo* , llevando el sonido del chamamé y la identidad entrerriana al corazón de Buenos Aires.

El recorrido comenzó en Cosquín, donde Bilat fue convocado tras haberse consagrado como *ganador de los Espectáculos Callejeros de Cosquín 2026*, reconocimiento que le otorgó el pase directo al Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2027. Allí compartió escenario con destacados referentes de la música popular argentina en una edición que volvió a convertir a la Plaza Próspero Molina en el epicentro del folklore nacional.

Folclore del Litoral

Su presencia tuvo un valor que trascendió lo artístico. Con una propuesta que dialoga entre la tradición y la actualidad, Bilat volvió a llevar la identidad musical de Entre Ríos a uno de los escenarios más emblemáticos del país, retomando la huella que dejaron grandes referentes litoraleños y reafirmando la vigencia del chamamé dentro de la escena folklórica argentina.

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Apenas unos días después, el camino continuó en la Exposición Rural de Palermo, uno de los encuentros más convocantes del país, donde miles de personas de diferentes provincias y del exterior disfrutan cada año de una programación que reúne producción, tradición y cultura. Allí, Juan Manuel Bilat volvió a representar a Entre Ríos, acercando la música del Litoral a un público diverso y demostrando que el chamamé puede emocionar más allá de sus fronteras naturales.

Estas dos presentaciones consecutivas no solo reflejan el gran presente artístico del músico entrerriano, sino también el crecimiento de una propuesta que encuentra cada vez más espacios de proyección nacional. Con más de veinte años de trayectoria, Bilat construye un lenguaje propio que respeta las raíces del chamamé y, al mismo tiempo, dialoga con las nuevas generaciones, acercando la música popular a públicos cada vez más amplios.

La actuación en Cosquín marcó un nuevo paso hacia su esperado debut en el escenario Atahualpa Yupanqui durante el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2027. La presentación en Palermo, por su parte, confirmó que la música del Litoral continúa expandiendo sus horizontes y conquistando nuevos escenarios, públicos y oportunidades.