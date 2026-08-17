Uno Entre Rios | Show | Rubén Blades

Charly García fue a ver a Rubén Blades a su show

Rubén Blades se presentó en el Movistar Arena de Buenos Aires y se encontró con el artista argentino, quien asistió al concierto.

17 de agosto 2026 · 23:07hs
Charly García fue a ver a Rubén Blades a su show.

Charly García fue a ver a Rubén Blades a su show.

Rubén Blades regresó a Argentina para presentarse en el Movistar Arena de Buenos Aires y se encontró con Charly García, quien asistió al concierto y fue recibido por el músico panameño como una “leyenda del rock mundial”.

El encuentro entre ambos ocurrió antes del recital, en los camarines del estadio.

El cine argentino cierra una semana fuerte con Yo, Narciso

El cine argentino cierra una semana fuerte con Yo, Narciso

La serie Moria, biopic sobre la vida de la One, ya se puede ver completa en Netflix

Netflix estrenó "Moria": todo lo que hay que saber sobre la biopic de la One

Blades recibió a García

Según informaron medios porteños, Blades recibió a García y ambos conversaron durante algunos minutos. El momento fue registrado por el fotógrafo Javier Palacios y las imágenes se difundieron posteriormente.

Ya durante el espectáculo, Blades hizo referencia a la presencia del músico argentino desde el escenario. “Está viendo este show una leyenda del rock mundial: Charly García”, expresó, provocando una ovación del público.

La visita de García se produjo en el marco de una de sus habituales apariciones en conciertos de artistas internacionales que llegan a Buenos Aires. En esta oportunidad, eligió el regreso de Blades, una de las figuras más reconocidas de la música latinoamericana.

Gira “Fotografías”

Blades se presentó acompañado por la Roberto Delgado Big Band, integrada por 19 músicos, como parte de su gira “Fotografías”. El concierto comenzó a las 21 y se extendió durante más de dos horas, con un repertorio que recorrió distintas etapas de su extensa trayectoria.

Entre las canciones interpretadas estuvieron “Plástico”, “Pedro Navaja”, “Decisiones”, “Pablo Pueblo”, “Prohibido olvidar”, “Amor y control”, “Cuentas del alma”, “Patria” y “Buscando América”.

El repertorio también incluyó “El cantante”, una de las canciones más emblemáticas asociadas a Héctor Lavoe, interpretada por Blades como homenaje al recordado cantante puertorriqueño.

Otro de los momentos destacados fue “Desapariciones”, canción dedicada a las víctimas de las desapariciones forzadas y los conflictos políticos de América Latina.

Durante “Todos vuelven”, el escenario se convirtió en una sucesión de imágenes de referentes de la música latinoamericana.

Uno de los momentos de mayor repercusión ocurrió durante la interpretación de “Patria”. Mientras se proyectaba una bandera argentina en las pantallas del estadio, Blades expresó: “¡Las Malvinas son argentinas!”.

La frase fue respondida con una ovación por parte del público, en un tramo del espectáculo marcado por los mensajes sociales y políticos que forman parte de la obra del artista panameño.

Rubén Blades Charly García Argentino
Noticias relacionadas
La lengua karateca cumple 80 años: Moría Casán en ocho frases.

La lengua karateca cumple 80 años: Moría Casán en ocho frases

Mirtha Legrand recordó su última charla con Jorge Messi y emocionó al contar cómo fue ese gran adiós.

Mirtha Legrand recordó su última charla con Jorge Messi y emocionó al contar cómo fue ese gran adiós

Alejandra Maglietti se quebró tras recibir amenazas de muerte contra su hijo por los pitbulls.

Alejandra Maglietti se quebró tras recibir amenazas de muerte contra su hijo por los pitbulls

El Concurso de Narrativa Alma Maritano lanza su quinta edición

El Concurso de Narrativa Alma Maritano lanza su quinta edición

Ver comentarios

Lo último

Charly García fue a ver a Rubén Blades a su show

Charly García fue a ver a Rubén Blades a su show

Meta enfrenta el juicio más grande de su historia por los efectos de sus redes sociales

Meta enfrenta el juicio más grande de su historia por los efectos de sus redes sociales

Más viajeros y menos gasto: Entre Ríos mantuvo un buen movimiento durante el fin de semana largo

Más viajeros y menos gasto: Entre Ríos mantuvo un buen movimiento durante el fin de semana largo

Ultimo Momento
Charly García fue a ver a Rubén Blades a su show

Charly García fue a ver a Rubén Blades a su show

Meta enfrenta el juicio más grande de su historia por los efectos de sus redes sociales

Meta enfrenta el juicio más grande de su historia por los efectos de sus redes sociales

Más viajeros y menos gasto: Entre Ríos mantuvo un buen movimiento durante el fin de semana largo

Más viajeros y menos gasto: Entre Ríos mantuvo un buen movimiento durante el fin de semana largo

Federación Agraria Entre Ríos abordó la carne, el agua y la situación del sector arrocero

Federación Agraria Entre Ríos abordó la carne, el agua y la situación del sector arrocero

Hasta fin de año: cuántos feriados quedan este 2026 en Argentina

Hasta fin de año: cuántos feriados quedan este 2026 en Argentina

Policiales
Rescataron a una mujer que se ahogaba en el río Uruguay

Rescataron a una mujer que se ahogaba en el río Uruguay

Barrio Capibá: intensa labor para sofocar el incendio de una vivienda

Barrio Capibá: intensa labor para sofocar el incendio de una vivienda

Paraná: un camión volcó en el Acceso Norte bajo una lluvia torrencial

Paraná: un camión volcó en el Acceso Norte bajo una lluvia torrencial

Paraná: lo siguieron tras verlo escapar, se ocultó en una vivienda y fue detenido

Paraná: lo siguieron tras verlo escapar, se ocultó en una vivienda y fue detenido

Demoraron a dos adolescentes armados en Paraná XVI

Demoraron a dos adolescentes armados en Paraná XVI

Ovación
Está el fixture del Torneo Regional Amateur 2026

Está el fixture del Torneo Regional Amateur 2026

Independiente retornó a la victoria tras una semana caótica

Independiente retornó a la victoria tras una semana caótica

El Chino Maidana fue incluído en el Salón de la Fama del Boxeo

El Chino Maidana fue incluído en el Salón de la Fama del Boxeo

Torneo Clausura: Vélez empató y resignó su condición de líder del Grupo A

Torneo Clausura: Vélez empató y resignó su condición de líder del Grupo A

Gonzalo Montiel sufrió una distensión en el aductor y River no lo tendrá en la ida de la Copa Sudamericana

Gonzalo Montiel sufrió una distensión en el aductor y River no lo tendrá en la ida de la Copa Sudamericana

La provincia
Más viajeros y menos gasto: Entre Ríos mantuvo un buen movimiento durante el fin de semana largo

Más viajeros y menos gasto: Entre Ríos mantuvo un buen movimiento durante el fin de semana largo

Federación Agraria Entre Ríos abordó la carne, el agua y la situación del sector arrocero

Federación Agraria Entre Ríos abordó la carne, el agua y la situación del sector arrocero

Empleados municipales repartieron golosinas durante la jornada de recolección en Paraná

Empleados municipales repartieron golosinas durante la jornada de recolección en Paraná

Paraná Lee bajó el telón con libros, historias y una fuerte presencia del público

Paraná Lee bajó el telón con libros, historias y una fuerte presencia del público

Entre Ríos: el SMN renovó las alertas por tormentas para este martes

Entre Ríos: el SMN renovó las alertas por tormentas para este martes

Dejanos tu comentario