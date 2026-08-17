Rubén Blades se presentó en el Movistar Arena de Buenos Aires y se encontró con el artista argentino, quien asistió al concierto.

Charly García fue a ver a Rubén Blades a su show.

Rubén Blades regresó a Argentina para presentarse en el Movistar Arena de Buenos Aires y se encontró con Charly García, quien asistió al concierto y fue recibido por el músico panameño como una “leyenda del rock mundial”.

El encuentro entre ambos ocurrió antes del recital , en los camarines del estadio.

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Blades recibió a García

Según informaron medios porteños, Blades recibió a García y ambos conversaron durante algunos minutos. El momento fue registrado por el fotógrafo Javier Palacios y las imágenes se difundieron posteriormente.

Ya durante el espectáculo, Blades hizo referencia a la presencia del músico argentino desde el escenario. “Está viendo este show una leyenda del rock mundial: Charly García”, expresó, provocando una ovación del público.

La visita de García se produjo en el marco de una de sus habituales apariciones en conciertos de artistas internacionales que llegan a Buenos Aires. En esta oportunidad, eligió el regreso de Blades, una de las figuras más reconocidas de la música latinoamericana.

Gira “Fotografías”

Blades se presentó acompañado por la Roberto Delgado Big Band, integrada por 19 músicos, como parte de su gira “Fotografías”. El concierto comenzó a las 21 y se extendió durante más de dos horas, con un repertorio que recorrió distintas etapas de su extensa trayectoria.

Entre las canciones interpretadas estuvieron “Plástico”, “Pedro Navaja”, “Decisiones”, “Pablo Pueblo”, “Prohibido olvidar”, “Amor y control”, “Cuentas del alma”, “Patria” y “Buscando América”.

Dos grandes de la música, juntos en el Arena: Charly García y Rubén Blades. pic.twitter.com/CFzt0EKUW6 — MovistarArenaAR (@MovistarArenaAR) August 17, 2026

El repertorio también incluyó “El cantante”, una de las canciones más emblemáticas asociadas a Héctor Lavoe, interpretada por Blades como homenaje al recordado cantante puertorriqueño.

Otro de los momentos destacados fue “Desapariciones”, canción dedicada a las víctimas de las desapariciones forzadas y los conflictos políticos de América Latina.

Durante “Todos vuelven”, el escenario se convirtió en una sucesión de imágenes de referentes de la música latinoamericana.

Uno de los momentos de mayor repercusión ocurrió durante la interpretación de “Patria”. Mientras se proyectaba una bandera argentina en las pantallas del estadio, Blades expresó: “¡Las Malvinas son argentinas!”.

La frase fue respondida con una ovación por parte del público, en un tramo del espectáculo marcado por los mensajes sociales y políticos que forman parte de la obra del artista panameño.