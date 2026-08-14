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El Concurso de Narrativa Alma Maritano lanza su quinta edición

Conviertiéndose en un certamen regional, el concurso de Narrativa Alma Maritano lanza su quinta edición.

14 de agosto 2026 · 13:54hs
El Concurso de Narrativa Alma Maritano lanza su quinta edición

El Concurso de Narrativa Alma Maritano lanza su quinta edición

El Concurso de Narrativa Alma Maritano presentó oficialmente la convocatoria para su quinta edición, que por primera vez amplía su alcance a seis provincias argentinas: Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero, consolidando una nueva etapa en el crecimiento del certamen.

Organizado por Cooperativa Cultural Casa Inga y Diario El Ciudadano, con el acompañamiento de la familia de Alma Maritano, el concurso nació como un homenaje a una de las referentes de la literatura infantil y juvenil argentina y, cinco años después, se consolida como un espacio para descubrir y acompañar nuevas voces de la narrativa.

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Convocatoria interprovincial

La convocatoria regional busca ampliar la participación y fortalecer el intercambio entre escritoras y escritores de distintas provincias. En esta edición acompañan institucionalmente la Municipalidad de Rosario, el Concejo Municipal de Rosario, la Universidad Nacional de Rosario y la Biblioteca Argentina "Dr. Juan Álvarez".

El jurado estará integrado por Selva Almada, una de las escritoras argentinas más reconocidas de la actualidad; Sergio Gaiteri, escritor, editor y gestor cultural; y Sandra Siemens, destacada autora de literatura infantil y juvenil, ganadora de importantes premios nacionales e internacionales.

LEER MÁS: Difundieron las obras seleccionadas del 5° Salón de Fotografía de Entre Ríos

La quinta edición otorgará un primer premio de $1.000.000. Además, el relato ganador y las obras distinguidas con menciones integrarán una antología en formato papel, que será presentada al cierre del certamen, fortaleciendo la difusión de nuevos autores y autoras.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años con residencia en las seis provincias participantes. Cada concursante podrá presentar un único relato inédito, escrito en castellano, de temática libre y de hasta 2.500 palabras, que no haya sido premiado ni participe simultáneamente en otro certamen.

La recepción de obras permanecerá abierta hasta el 31 de agosto.

Con cinco ediciones consecutivas, una convocatoria regional, un jurado de prestigio y un premio que incluye $1.000.000 junto con la publicación de una antología impresa, el Concurso de Narrativa Alma Maritano continúa consolidándose como una de las principales convocatorias independientes para nuevos narradores de la región.

concurso Literatura Bibliotecas Convocatoria
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