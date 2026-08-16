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La lengua karateca cumple 80 años: Moría Casán en ocho frases

La lengua karateca cumple 80 años de una carrera marcada por el teatro, la TV y un estilo inconfundible que convirtió sus frases en parte de la cultura popular.

16 de agosto 2026 · 14:03hs
La lengua karateca cumple 80 años: Moría Casán en ocho frases.

La lengua karateca cumple 80 años: Moría Casán en ocho frases.

Moria Casán cumple 80 años este domingo. Actriz, vedette, conductora, empresaria, jurado, ícono pop y dueña de un idioma propio, La One festeja el inicio de una nueva década con su propio programa –La Mañana con Moria (El Trece)– y una serie sobre su vida.

La historia de Moria

Nacida el 16 de agosto de 1946, en Buenos Aires, su nombre real es Ana María Casanova. Sin embargo, adoptó el nombre de Moria –el elegido por su mamá– y Casán, que surge de su apellido abreviado. “Yo quiero ser inmortal”, afirmó la artista en más de una entrevista y es, también una de las frases que se escucha en la ficción de ocho capítulos llamada Moria, que estrenó Netflix el último viernes.

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Moría Casán en ocho frases

En estas ocho décadas, Moria acuñó frases épicas que se convirtieron en latiguillos más allá de su creadora, al punto de que forman parte de la cotidianidad.

Entre las más recordadas aparecen “si querés llorar, llorá”, “comen mortadela y eructan caviar”, “sos un helado de pollo, no existís”, "grasa como sushi de bagre”, “soy una ajedrecista de la dialéctica”, “¿qué se puede esperar de un burro más que una patada?”, “siempre somos los mismos, el resto es casting” y la que acumula millones de reproducciones: “¿Quiénes son?”.

La lengua karateca Moria Casán cultura Frases
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