Alejandra Maglietti contó que recibió mensajes violentos luego de opinar sobre el uso de bozales y anunció que llevará las amenazas ante la Justicia.

Alejandra Maglietti se quebró tras recibir amenazas de muerte contra su hijo por los pitbulls.

Alejandra Maglietti se quebró tras recibir amenazas de muerte contra su hijo por los pitbulls.

tAlejandra Maglietti se quebró en vivo al contar que recibió una gran cantidad de mensajes violentos, incluidos algunos con amenazas de muerte contra su hijo, luego de un comentario que realizó sobre los perros pitbull y el uso obligatorio de bozal.

“Amenazaron de muerte a mi hijo. Estoy angustiada porque es la primera vez que me pasa. Yo soy mamá primeriza, mi hijo tiene un año. Fue horrible. ¿Qué les pasa por la cabeza? No lo entiendo”, relató la abogada con la voz quebrada.

Maglietti explicó que el episodio ocurrió este jueves y que los mensajes comenzaron a llegar durante la madrugada. “No me podía dormir porque me empezó a agarrar miedo. Me pegó así porque no estoy acostumbrada, fue muy fuerte y todavía lo estoy procesando”, señaló.

Un reclamo por el uso de bozal

La polémica comenzó a partir de una situación que la abogada vivió en el edificio donde reside, en la Ciudad de Buenos Aires. Según relató, había bajado a buscar empanadas y, al regresar, se encontró en el ascensor con un perro pitbull sin bozal, perteneciente a un vecino.

Maglietti aseguró que no era la primera vez que ocurría y cuestionó que el animal circulara sin las medidas de seguridad correspondientes en los espacios comunes. También contó que había intentado hablar con el propietario y con el administrador del edificio, aunque sin obtener una respuesta satisfactoria.

Su reclamo fue publicado en X, donde expresó su indignación y sostuvo que no quería que su integridad ni la de su hijo dependieran de la voluntad de una persona que no cumpliera con las medidas de cuidado.

“Solo pido que se cumpla el requisito de ponerle bozal por una cuestión de seguridad”, explicó posteriormente.

Aclaró su postura y denunciará

La situación tomó otra dimensión cuando Maglietti respondió afirmativamente a una publicación que proponía prohibir la tenencia y crianza de pitbulls. La abogada aclaró luego que se trató de una reacción impulsiva que decidió borrar.

“Agarré y me descargué en Twitter. En la vorágine de que estaba enojada, contesté otro posteo que decía que había que prohibirlos, pero después lo borré porque no es una discusión que estoy dispuesta a dar, porque no sé si es correcto”, explicó.

Según su relato, un portal retomó aquella interacción y publicó un título que, a su entender, sacó sus palabras de contexto. A partir de esa publicación comenzaron a multiplicarse los mensajes agresivos.

“Me empezaron a llegar una cantidad de mensajes violentos. La pasé horrible, todavía estoy angustiada. ¿Tanto por una boludez? ¿Qué les pasa por la cabeza?”, expresó.

Ante la gravedad de las amenazas, Maglietti anunció que presentará los mensajes ante la Justicia para realizar la denuncia correspondiente. Además, volvió a aclarar públicamente su posición: “Yo no quiero que prohíban ninguna raza, quiero que usen bozal en lugares públicos”.

La abogada también cuestionó a los portales que, según sostuvo, utilizaron sus dichos para instalar un debate que no pretendía protagonizar y pidió que no la conviertan en blanco de ataques.