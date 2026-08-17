El Chino Maidana fue incluído en el Salón de la Fama del Boxeo

La incorporación del Chino Maidana al salón de la fama fue en la 14ª Gala Anual, celebrada en el hotel y casino The Orleans de Las Vegas.

El Chino Maidana fue distinguido por su trayectoria.

El exboxeador argentino Marcos el Chino Maidana fue incorporado oficialmente al Salón de la Fama del Boxeo de Nevada durante la 14ª Gala Anual celebrada este fin de semana en el hotel y casino The Orleans de Las Vegas, en Estados Unidos.

La distinción reconoció la exitosa trayectoria del deportista oriundo de Margarita, Santa Fe, convirtiendo la jornada en un acontecimiento clave para el pugilismo nacional.

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El santafesino compartió la ceremonia de inducción con la clase 2026, integrada por figuras internacionales de la disciplina como Gennady Golovkin, Raúl Márquez, Gerry Cooney y Jessie Vargas.

A través de las redes sociales oficiales, la empresa Chino Maidana Promociones celebró el acontecimiento calificándolo como "un día histórico para el boxeo argentino".

La exitosa carrera del Chino Maidana

La huella de Marcos Chino Maidana en el estado de Nevada quedó sellada tras completar un récord profesional de 35 victorias (31 por nocaut) y 5 derrotas entre 2004 y 2014.

El hito que impulsó su consagración en Estados Unidos ocurrió en diciembre de 2013, cuando derrotó a Adrien Broner y conquistó el título mundial wélter de la Asociación Mundial de Boxeo.

Ese triunfo le permitió protagonizar en 2014 dos memorables combates ante Floyd Mayweather Jr. en el emblemático MGM Grand de Las Vegas.

A pesar de retirarse oficialmente en 2016, Marcos Chino Maidana mantiene su actividad ligada al deporte mediante la promoción de veladas y proyectos solidarios en diferentes puntos de la Argentina.