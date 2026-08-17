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Moria, furor en Netflix: todo lo que hay que saber sobre la biopic de la One

Ya es furor la ficción inspirada en la vida de la One, protagonizada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth

17 de agosto 2026 · 10:05hs
La serie Moria

La serie "Moria", biopic sobre la vida de la One, ya se puede ver completa en Netflix

Después de varios meses de expectativa, Netflix estrenó “Moria”, la serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán, que desde el viernes 14 se puede ver completa en la plataforma. El lanzamiento es una celebración anticipada del cumpleaños 80 de la diva, que tendrá lugar el 16 de agosto.

Lejos de la nostalgia, la One decide abrir las puertas de su ficción (su reality fiction) y convertirse en la titiritera de su propia historia. En esta producción hecha en Argentina, Moria cuenta su pasado, su presente y hasta su futuro mientras reconstruye el camino que la transformó en mito, repasando algunos de los momentos más emblemáticos de la cultura pop nacional.

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Moria es un ícono argentino gigante para caber en una sola actriz. Por esa razón, Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth no solo interpretan distintos momentos de una misma vida, sino que encarnan la esencia, los modismos y el lenguaje de cada época que hizo a La One. A través de ellas, la serie recorre la transformación de Moria de vedette a ícono popular, del brillo del espectáculo a la intimidad detrás del personaje, y del mito que todos creen conocer a una mujer que todavía continúa inventándose.

Creada y dirigida por Javier Van de Couter, Moria no es solo el retrato de una estrella que atravesó el cine, el teatro y la televisión, sino también la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y un homenaje a la cultura popular argentina.

La vida de la diva no aparece representada de manera lineal ni absolutamente realista, sino fragmentada en distintos momentos de un arco temporal clave: de los 70/80 a los 90 y hasta entrados los 2000. Es así que a lo largo de los seis episodios aparecen eventos distintivos de su recorrido: la cárcel en Paraguay, las relaciones violentas, su peculiar origen en el espectáculo y la rivalidad mediática que protagonizó con su hija. La puesta de Van de Couter elige una estética kitsch, cargada del exceso propio de la revista, y secuencias oníricas que buscan desarmar la idea de que Moria se puede narrar de alguna manera acabada.

Quién es quién en el elenco de "Moria", la serie

Además de las tres Morias, el elenco está conformado por una multiplicidad de artistas. Susana Giménez está interpretada por Micaela Riera (que ya deslumbró como Fabi Cantilo en la biopic de Fito) en su versión de los años 80, y por Leticia Brédice en la década del 90.

Marco Antonio Caponi asume el rol de Mario Castiglione, padre de Sofía Gala; Hernán Jiménez como Jorge Porcel, Sebastián Rosso como Alberto Olmedo y Sebastián Arzeno como Gerardo Sofovich. Luis Machín personificará al empresario Carlos A. Petit, Rafael Ferro será Carlos Sexton y Joaquín Ferreira interpretará a Luis Vadalá, Giuliano Pianetti a Fito Páez en su paso por "A la cama con Moria", María Fernanda Callejón a Zeta y Eloy Rossen a Galo.

Netflix tráiler Moria estreno
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