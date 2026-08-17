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Torneo Clausura: Vélez empató y resignó su condición de líder del Grupo A

Vélez rescató un punto en su visita a Defensa y Justicia al igualar 1 a 1. El Fortín es escolta del sorpresivo Instituto de Córdoba.

17 de agosto 2026 · 21:28hs
Torneo Clausura: Vélez empató y resignó su condición de líder del Grupo A

Vélez rescató un punto en su visita a Defensa y Justicia al igualar 1 a 1 en uno de los encuentros que marca el cierre de la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Este resultado margina al Fortín de la cima de las posiciones del Grupo A.

Vélez golpeó de entrada

El arranque fue inmejorable para Vélez. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Manuel Lanzini apareció para abrir el marcador. Elías Gómez escapó por el sector izquierdo y, tras un rechazo defectuoso de la defensa local, Matías Pellegrini recuperó la pelota y asistió al experimentado mediocampista, que definió con precisión para colocar el 1 a 0.

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El gol le dio confianza al Fortín, que estuvo cerca de ampliar la diferencia rápidamente. A los siete minutos, Rodrigo Aliendro recibió de frente al arco y sacó un remate que pasó muy cerca del palo. Sin embargo, Defensa y Justicia reaccionó y comenzó a encontrar espacios para inquietar a la última línea visitante.

Tomás Marchiori tuvo una participación determinante durante esa primera mitad. El arquero respondió ante un mano a mano con Domingo Blanco a los 19 minutos y, poco después, volvió a lucirse frente a Leandro Fernández. A los 31', además, desvió al córner un peligroso tiro libre ejecutado por David Barbona.

Defensa acumuló aproximaciones y llegó con frecuencia mediante la pelota parada. Vélez, mientras tanto, intentó aprovechar los espacios que dejaba su rival. A los 38 minutos tuvo una situación clara luego de un córner ejecutado por Lucas Robertone: la defensa local quedó desordenada dentro del área y el Fortín estuvo cerca de aprovechar el desconcierto.

El conjunto de Liniers se fue al descanso en ventaja, aunque con la sensación de que el partido todavía estaba abierto. Defensa había generado situaciones suficientes como para llegar al empate y Marchiori se había convertido en una de las figuras del encuentro.

El empate de Defensa y Justicia

El complemento comenzó nuevamente con una intervención importante del arquero visitante. Apenas iniciado el segundo tiempo, Ayrton Portillo remató desde la derecha y Marchiori respondió para mantener la ventaja.

Vélez tuvo su oportunidad para marcar el segundo a los 12 minutos. Álex Verón encontró un espacio y sacó un remate que obligó a una muy buena respuesta de Matías Borgogno, quien despejó al córner. El Fortín parecía tener controlada la situación, pero Defensa comenzó a empujar con mayor intensidad.

Con el correr de los minutos, el equipo local inclinó el juego hacia el arco de Marchiori. Fernando Román probó desde afuera a los 22 minutos y el arquero de Vélez volvió a responder, aunque dio rebote. La presión de Defensa aumentó y el empate comenzó a madurar.

Finalmente, a los 33 minutos, llegó la igualdad. Juan Manuel Gutiérrez habilitó desde la izquierda a Leandro Fernández, quien controló de pecho y definió contra el palo izquierdo. El remate tuvo además la complicidad de Marchiori, que hasta entonces había sido una de las figuras del Fortín. El 1 a 1 modificó definitivamente el desarrollo del encuentro.

Defensa fue por más y estuvo cerca de darlo vuelta. En los minutos posteriores acumuló córners y remates, mientras Vélez buscó recuperar el control y aprovechar alguna contra. Matías Pellegrini tuvo una chance a los 35 minutos, pero su disparo se fue desviado.

En el tramo final, el Fortín también tuvo posibilidades para quedarse con la victoria. Luca Feler probó a los 41 minutos, aunque su remate fue rechazado por César Pérez. Defensa respondió con nuevos intentos y Vélez debió resistir hasta el cierre.

El resultado terminó siendo un punto valioso para Vélez por el desarrollo del partido, aunque insuficiente para conservar el liderazgo del Grupo A. El Fortín quedó ahora como único escolta de Instituto de Córdoba, que el domingo había derrotado 1 a 0 como visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero para arrebatarle la cima.

Así, Vélez dejó pasar la posibilidad de mantenerse en lo más alto, pero sumó en una cancha complicada y continúa entre los principales protagonistas del Torneo Clausura.

Vélez Defensa y Justicia Torneo Clausura
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