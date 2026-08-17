Gonzalo Montiel sufrió una distensión en el aductor y River no lo tendrá en la ida de la Copa Sudamericana

Gonzalo Montiel salió reemplazado en el comienzo del segundo tiempo por una molestia muscular, que finalmente se confirmó que no es tan grave como se estimaba.

Ante Argentinos Juniors en el Monumental, River logró su primer triunfo del semestre luego de cinco derrotas en fila. Fue una noche con buenas sensaciones en Núñez después de mucho tiempo, pero quedó el sabor amargo de la lesión de Gonzalo Montiel , autor del primer gol y el único lateral derecho disponible en la lista de la Copa Sudamericana.

Tras los estudios médicos, se confirmó que sufrió una distensión en el aductor izquierdo y no podrá jugar la ida de los octavos de final ante Independiente Santa Fe, partido para el que Eduardo Coudet deberá improvisar un lateral derecho.

Con nueve incorporaciones en este mercado de pases y solo cinco cambios posibles para esta instancia del certamen continental, Chacho decidió no incluir a Giovanni González entre los futbolistas habilitados. Así, Cachete quedó como el único 4 natural en la nómina y si se confirma su lesión muscular en el aductor izquierdo, no hay reemplazante.

En la lista ya no están Fabricio Bustos (entrenándose por separado en el predio de Cantilo), Ulises Giménez (salió a préstamo a Sarmiento de Junín) ni Matías Unyicio (a Racing de Montevideo). Pero además, el DT tampoco podrá contar con dos que sí están: Lucas Obregón (lesionado, debutó en Primera en el último partido del Clausura 2025) ni Thiago Salvatierra (18 años, también lesionado).

¿Quién reemplazará a Gonzalo Montiel?

El único lateral derecho disponible para viajar a Colombia es Yutiel Susano. Zaguero reconvertido a la banda, el pibe de 19 años todavía no fue incluido en ninguna convocatoria en Primera División, aunque sí formó parte de los juveniles que viajaron a Portugal para afrontar el amistoso de pretemporada ante Flamengo.

Versátil y con capacidad de ocupar distintos puestos de la defensa, el pibe de Isidro Casanova llegó incluso a jugar de mediocampista central en su estreno en la Reserva de Marcelo Escudero (ese día anotó su único gol en la categoría). En el club desde 2015 (llegó con 8 años), lo más probable es que al menos sea parte de la convocatoria.

Ante este escenario, es más posible que Coudet elija disimular la falta de un lateral derecho con una línea de tres centrales y un carrilero que cubra toda la banda (Tobías Andrada o Juan Cruz Meza, las únicas alternativas) antes que mandar a la cancha a un juvenil que todavía no tiene minutos en el primer equipo.

Otro modo habitual de solucionar la falta de un lateral es correr a un central a la banda, como hizo con Lautaro Rivero en varias ocasiones, includia la victoria de anoche ante Argentinos. Sin embargo, por derecha no tiene esa posibilidad, ya que el único que podría llegar a hacerlo sería Lucas Martínez Quarta, y eso no está en los planes del DT.

Si bien Montiel no podrá estar en Colombia, la lesión es menos grave de lo imaginado y apunta a volver a estar a disposición el domingo contra Vélez o, a lo sumo, para la vuelta de la Sudamericana en el Monumental.