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Demoraron a dos adolescentes armados en Paraná XVI

Dos adolescentes fueron demorados en Paraná XVI tras una alerta por detonaciones y se les secuestraron una pistola 9 mm y marihuana.

17 de agosto 2026 · 08:00hs
Demoraron a dos adolescentes armados en Paraná XVI

Dos adolescentes fueron demorados durante la madrugada en barrio Paraná XVI, de la capital entrerriana, en el marco de un operativo policial iniciado tras un llamado que alertaba sobre presuntas detonaciones de arma de fuego.

Al arribar los móviles policiales al lugar, dos jóvenes intentaron darse a la fuga, pero fueron alcanzados y demorados. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una pistola calibre 9 mm, un cargador, cartuchos de distintos calibres y seis envoltorios con marihuana, con un peso total aproximado de 27,6 gramos.

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Adolescentes demorados

Por disposición de la Fiscalía de Menores, ambos adolescentes fueron trasladados a la División Minoridad. Además, se dio intervención a personal de Policía Científica y de Drogas Peligrosas para realizar las pericias y diligencias correspondientes.

adolescentes Paraná
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