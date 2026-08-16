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Mirtha Legrand recordó su última charla con Jorge Messi y emocionó al contar cómo fue ese gran adiós

Mirtha contó que habló con Celia Cuccittini dos meses antes y que Jorge Messi se sumó al llamado. El recuerdo cobró un valor especial tras su muerte.

16 de agosto 2026 · 12:02hs
Mirtha Legrand recordó su última charla con Jorge Messi y emocionó al contar cómo fue ese gran adiós.

Mirtha Legrand recordó su última charla con Jorge Messi y emocionó al contar cómo fue ese gran adiós.

La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, generó numerosas muestras de afecto hacia la familia del capitán de la Selección argentina. En ese contexto, Mirtha Legrand compartió en su programa un recuerdo personal que, con el paso de los días, adquirió un significado especial.

Durante la última emisión de La noche de Mirtha, que se emite por El Tres, la conductora contó que mantiene desde hace años un vínculo cercano con Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi.

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El relato de Mirtha

Según relató, hace aproximadamente dos meses se comunicó telefónicamente con ella para saber cómo se encontraba la familia de cara al Mundial 2026. La conversación tuvo entonces un momento inesperado que hoy, tras la muerte de Jorge Messi, cobró una especial relevancia.

“Yo hablo por teléfono con Celia, la mamá de Lionel Messi, y hace dos meses la llamé para ver cómo estaba”, contó Mirtha. Luego recordó que, durante aquella charla, Celia le dijo: “Esperá que te va a saludar Jorge”.

Fue entonces cuando la conductora escuchó la voz del padre del futbolista. “Hola, Chiquita, ¿cómo estás? ¡Qué lindo hablar con vos! Adiós, adiós”, recordó Mirtha, visiblemente emocionada.

El recuerdo abrió en la mesa un intercambio sobre el momento personal que atraviesa Lionel Messi y el impacto que puede tener la pérdida de un familiar cercano en la vida de un deportista de elite.

La palabra de Edul

Entre los invitados estaba el periodista deportivo Gastón Edul, quien también se refirió a la carta que Messi publicó tras la muerte de su padre. Para el periodista, el texto permitió dimensionar especialmente la profundidad del vínculo entre ambos.

“El otro día Leo publicó una carta a su papá y se nota que la escribió con el corazón en la mano. Es una carta de un niño a su papá”, señaló Edul.

Mirtha Legrand Jorge Messi Celia Cuccittini
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