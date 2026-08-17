Los responsables de Meta comparecerán este martes ante un tribunal federal de Oakland, donde la compañía ha sido demandada por varios estados.

Meta enfrenta el juicio más grande de su historia por los efectos de sus redes sociales.

El gigante tecnológico Meta enfrentará esta semana el juicio más grande de su historia, en el que se buscará determinar la magnitud del impacto que Instagram y Facebook, las redes sociales de la compañía, tienen sobre la salud mental de los niños.

Los responsables de la firma dirigida por Mark Zuckerberg comparecerán este martes ante un tribunal federal de Oakland, California, donde la compañía ha sido demandada por varios estados que reclaman una indemnización superior a 1,4 billones de dólares y exigen cambios en la forma de operar de sus plataformas.

La compensación reclamada por una veintena larga de estados es prácticamente similar al valor bursátil de toda la compañía. Para dar cuenta de la importancia del juicio, si el grupo fuera condenado esto implicaría prácticamente su bancarrota.

La compañía acumula denuncias en todo el mundo por los efectos negativos de sus plataformas sociales, la falta de moderación de contenidos, la desinformación, las estrategias para retener la atención de los usuarios y la recopilación de datos sin consentimiento.

En este primer juicio, cuatro estados acusan al grupo tecnológico, una de las siete mayores compañías del mundo, de contribuir a la crisis de salud mental entre niños y jóvenes al diseñar, de manera deliberada, funciones en sus plataformas que generan adicción en los niños. Los denunciantes también culpan al gigante de las redes sociales de recopilar datos de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, lo que supone una violación de una ley federal.

“Meta ha utilizado tecnologías poderosas y sin precedentes para atraer, involucrar y, en última instancia, atrapar a jóvenes y adolescentes. Su motivación es el lucro y busca maximizar sus ganancias financieras”, afirma la demanda, según publicó la agencia AP.

Los fiscales estatales sostienen que la compañía mintió al público sobre los riesgos de las plataformas para la salud mental de los adolescentes.

El juicio que comienza este martes tiene lugar después de que la mitad de estados del país presentaran una demanda contra los supuestos abusos de Meta, una de las compañías tecnológicas más controvertidas por sus prácticas para fomentar la adicción, la falta de control de su contenido y la permisividad con mensajes de odio y divisivos.

Los fiscales estatales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, estados controlados por los demócratas, protagonizarán este primer juicio que marcará el futuro de la red social durante los próximos meses.

Por su parte, Meta ha rechazado las acusaciones e insiste con que se desestimen las pruebas presentadas argumentando que han tomado medidas para demostrar su compromiso con la salud mental de los jóvenes. “Hemos escuchado a los padres, colaborado con expertos y las fuerzas del orden, y realizado una investigación exhaustiva para comprender los problemas más importantes”, aseguró la empresa a través de un comunicado.

Condena en Nuevo México

El juicio se celebrará apenas 10 días después de uno de los mayores reveses judiciales sufridos por la compañía tecnológica. Un tribunal estatal de Nuevo México condenó a Meta a pagar 567 millones de dólares a un fondo de salud mental para jóvenes y le obligó a modificar el funcionamiento de sus redes sociales al considerar que son responsables de perjudicar el bienestar de los menores y no protegerlos frente a la explotación sexual en sus plataformas.

El caso que se iniciará esta semana en California es el último de una oleada de procesos judiciales contra las grandes tecnológicas por su abuso de mercado, problemas de competencia y, sobre todo, por el descontrol de las plataformas de redes sociales en el diseño de sus sistemas.

Meta ya perdió dos casos por daños a niños y adolescentes este año. El último se produjo a principios de este año en Los Ángeles, cuando un tribunal estatal decidió conceder una indemnización por daños y perjuicios de seis millones de dólares a una joven que aseguró que se enganchó y se convirtió en adicta a Meta y YouTube cuando era niña.

Impacto financiero

La compañía reportó una inusual caída en sus ganancias del trimestre pasado, pese a que disparó su facturación. Los analistas pusieron el foco en el aumento de gastos legales por los juicios pendientes por una cuantía de 2.400 millones de dólares. Entre abril y junio, Meta ganó 15.848 millones de dólares, un 14% menos pese a facturar 60.801 millones, un 28% más.

Los jueces de California, donde la compañía tiene su sede, han decidido recopilar las denuncias de los estados en una especie de demanda colectiva en un proceso inusual que sienta un precedente conocido como litigio multidistrital. Agrupa miles de demandas para evitar la duplicación de procesos como la recopilación de pruebas y fijar un criterio único.