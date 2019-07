Charlotte Caniggia reaccionó por la supuesta amante de su papá

Charlote Caniggia y Agustín Reyero se presentaron en la pista del Bailando 2019, luego de ser salvados por el voto telefónico en la gala de eliminación. Además de realizar la coreografía, la joven habló sobre la relación entre sus padres, Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

"Yo hablo con mis papás todos los días, no están separados", afirmó la participante. Los rumores de separación arrancaron cuando Mora Godoy reveló en el programa de Marcelo Tinelli que el Pájaro le había contado que estaba separado durante una cena con amigos en común.

Embed "Después de los 6 meses viene todo para el or**"... La teoría de Charlotte Caniggia sobre el amor. HEAVY. ¿Coincidís? #SuperBailando2019 #lovieneltrece @showmatch pic.twitter.com/ZJg61KbyeI — eltrece (@eltreceoficial) July 24, 2019

Luego, trascendió que el ex astro de fútbol le había confirmado a un amigo a través de mensajes de WhatsApp que estaba distanciado de Nannis desde hace un año y medio, según dijo el periodista Carlos Monti en el programa Pamela a la tarde.

"En cualquier momento aparece una chica, tiene unas ganas de aparecer. Hay una chica que viajó con el 'Pájaro' a Brasil. Mariana está enojada con esa situación", dijo Ángel De Brito en referencia a Sofía Bonelli, una periodista de 26 años señalada como la supuesta amante de su papá.

"No sé. Yo no la conozco (a Sofía). Sé sobre todos los rumores, porque como cholula veo todo lo que pasa, pero no quiero hablar de eso", le contestó Charlotte al jurado del certamen.

Bonelli aseguró que recibió amenazas de parte de Mariana Nannis y que tenía previsto denunciarla por calumnias e injurias. "Yo me tuve que mudar de mi casa. Esto no es un chiste. Entonces que no se meta conmigo esta mujer. Yo si quiero la destrozo, pero tengo códigos. Siempre me manda terceros, terceras personas que me dicen en nombre de MN, en nombre de Mariana te digo esto. Aparece gente donde yo vivo buscándome. Lo hago público ahora porque se meten conmigo, pero yo estoy desde marzo viviendo esto. Yo tengo pruebas, pero no las hago públicas porque esto se ve en la justicia", recalcó.

Cabe recordar que Mariana y Claudio Paul se casaron en 1988. En esa época, él era jugador estrella en River y ella, una joven modelo sexy y sin pasado ni presente mediático. La pareja tuvo tres hijos: Axel y los mellizos Alexander y Charlotte. Mientras que Caniggia construyó una exitosa carrera futbolística, Nannis se convirtió en una de las botineras más populares y mediáticas. Luego de cumplirse 31 años de este matrimonio, cada vez son más fuertes los rumores de que ellos decidieron poner un punto final a la relación…

Fuente: Infobae.