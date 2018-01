Cecilia Roth defendió a Rita Pauls y atacó a Tristán: "Era un degenerado"

Por último, Roth dio a entender que la producción del ciclo decidió dar por terminado los problemas con Tristán acabando con la vida de su personaje en el capítulo 7. Y es que consultada por si se tomó alguna medida ante el malestar generalizado del elenco femenino, la actriz respondió: "En el capítulo 7 se lo mata. Como no va a tener rabia si no hay vuelta atrás".

A raíz de este escándalo, Tristán decidió dar a conocer un breve, pero contundente comunicado, en el que asegura que no dará ninguna entrevista a partir de ahora. "Quiero comunicar a través de este medio que me encuentro muy dolido por todo lo que está pasando, creo que a la edad que tengo no merezco pasar por todo esto", explicó.