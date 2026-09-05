Gorillaz y The Strokes presentes en el Primavera Sound

El festival se realizará el 28 y 29 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires, con Gorillaz y The Strokes como principales figuras

Septiembre llegó y, con él, comenzó a sentirse la cuenta regresiva para uno de los grandes encuentros musicales del año. El Primavera Sound Buenos Aires 2026 prepara su regreso con dos jornadas que reunirán a artistas internacionales y representantes de la escena argentina, el 28 y 29 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires .

Gorillaz y The Strokes serán los grandes protagonistas de esta edición, que también contará con nombres como FKA twigs, Lily Allen, Courtney Barnett, Yung Lean, CMAT, Juana Molina, Marilina Bertoldi y Santiago Motorizado, entre muchos otros.

La expectativa también llegó hasta los propios artistas. En una reciente entrevista con FM Luzu, Damon Albarn, líder de Gorillaz, expresó su entusiasmo por regresar a la Argentina y destacó especialmente el vínculo con el público local. “Estoy muy emocionado por ir, es uno de mis países favoritos”, afirmó, y agregó que espera “sumarse a esa energía y hacer pogo”.

Dos días de música

La programación estará distribuida en dos jornadas. El sábado 28 de noviembre será el turno de Gorillaz, junto a Yung Lean, CMAT, Danny L Harle, Nation Of Language, Cara Delevingne, Ecco2k, Marilina Bertoldi, Jaime Sin Tierra, John Talabot, Juliana Gattas, Los Thuthanaka, Metrika, Model/Actriz, Nick León y una amplia selección de artistas.

El domingo 29, The Strokes encabezará una jornada que también tendrá a FKA twigs, Lily Allen, Courtney Barnett, underscores, Juana Molina, Santiago Motorizado, Smerz, Juana Aguirre, Machine Girl, Mannequin Pussy, Fin del Mundo y otros proyectos de la escena internacional y nacional.

Más allá de los grandes nombres, Primavera Sound propone una experiencia que combina música, descubrimiento y encuentro. La diversidad de géneros y generaciones forma parte de una identidad que convirtió al festival en uno de los encuentros musicales más reconocidos de la escena internacional.

El Club Ciudad de Buenos Aires será nuevamente el punto de encuentro para miles de personas durante dos jornadas al aire libre. La propuesta apunta a que el público pueda descubrir nuevos artistas y, al mismo tiempo, encontrarse con figuras de trayectoria que llegan al país para presentaciones especialmente esperadas.

Una promoción para septiembre

En el marco de la cuenta regresiva, septiembre llega además con una propuesta especial para quienes todavía no compraron sus entradas: el Pack Primavera Friends & Family (4x3). Durante este mes, quienes compren tres entradas podrán acceder a una cuarta sin cargo.

Las entradas están disponibles a través de EnigmaTickets.com, mientras que los clientes BBVA podrán acceder a hasta seis cuotas sin interés durante las distintas etapas de venta.

Así, mientras el invierno comienza a despedirse, Primavera Sound ya empieza a sentirse en Buenos Aires. Faltan menos de tres meses para que Gorillaz, The Strokes y una extensa lista de artistas vuelvan a convertir al Club Ciudad en un gran punto de encuentro para la música en vivo.