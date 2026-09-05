Andrés Calamaro suma una nueva fecha tras agotar ocho Movistar Arena

El músico Andrés Calamaro agotó ocho funciones en menos de un año y sumó una novena presentación para el 30 de octubre

Andrés Calamaro atraviesa uno de sus momentos de mayor convocatoria en vivo. Después de agotar ocho funciones en el Movistar Arena en menos de un año, el músico anunció una novena fecha para el 30 de octubre, que se suma ante la fuerte demanda del público.

La seguidilla de conciertos confirma la vigencia de una de las figuras fundamentales de la música argentina. Con un repertorio que atraviesa generaciones, una banda de primer nivel y músicos de reconocida trayectoria, Calamaro construyó en cada presentación un encuentro en el que sus canciones son las grandes protagonistas.

La nueva fecha forma parte de “Como Cantor”, la gira con la que el artista recorre las canciones fundamentales de su extensa obra. El nombre del tour surge de una de las citas más reconocidas del Martín Fierro, una referencia con la que Calamaro se identifica desde hace años y que resume su vínculo con la música como forma de expresión y territorio compartido.

En sus shows, el Salmón repasa canciones que forman parte de la memoria colectiva del rock argentino y la música en español. Los clásicos conviven con distintas etapas de su trayectoria en una propuesta en la que la voz, el repertorio y la conexión con el público ocupan el centro de la escena.

La respuesta de los seguidores se reflejó en el rápido agotamiento de las funciones programadas. Las presentaciones del 26 y 27 de mayo, 3 y 8 de junio y 20 de octubre ya se encuentran agotadas, mientras que la nueva función del 30 de octubre se incorpora a esta extensa serie de conciertos en Buenos Aires.

El presente de Calamaro también se sostiene en un recorrido internacional. Durante su “Agenda 2025 Tour”, el músico realizó más de 40 presentaciones entre Latinoamérica y Europa, con escenarios colmados y una respuesta que volvió a confirmar el alcance de su repertorio.

Ahora, Buenos Aires tendrá una nueva oportunidad de encontrarse con el Salmón. El 30 de octubre, el Movistar Arena volverá a recibir a uno de los grandes nombres del rock argentino para una noche atravesada por canciones que siguen encontrando nuevas generaciones de oyentes.

La preventa exclusiva con tarjetas Banco Macro Visa comenzó el miércoles 2 de septiembre, mientras que la venta general se habilitó el jueves 3 de septiembre a las 16. Las entradas están disponibles a través de www.movistararena.com.ar, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a seis cuotas sin interés.