Cindy Cats presenta su nueva versión en vivo junto a Dante Spinetta

El proyecto musical presenta una versión en vivo de “Pensando en ella”, junto a uno de los referentes del funk argentino

Cindy Cats vuelve a cruzar su camino musical con Dante Spinetta para presentar una nueva versión de “Pensando en ella”, registrada en vivo. La colaboración reúne al ascendente proyecto con uno de los principales referentes del funk de la escena argentina y regional.

La canción representa además un nuevo capítulo en el vínculo entre ambos. Se trata de la segunda grabación que Cindy Cats realiza junto a Dante Spinetta , quien acompañó y respaldó el proyecto de la banda desde sus comienzos.

Cindy Cats y Dante Spinetta: una alianza que vuelve a sonar en vivo

Con esta nueva versión, Cindy Cats continúa consolidando una propuesta que combina distintas influencias y busca ampliar sus horizontes a partir del encuentro con artistas de diferentes generaciones y recorridos. La participación de Spinetta vuelve a poner en primer plano ese espíritu de colaboración que forma parte del crecimiento del proyecto.

La reversión de “Pensando en ella” ya puede escucharse como registro en vivo y funciona también como anticipo de lo que será el cierre de año para la banda.

Cindy Cats se presentará por última vez en 2026 el jueves 10 de diciembre en Amerika, ubicado en Gascón 1040, Buenos Aires.

La fecha será una oportunidad para despedir el año junto al público y repasar el camino recorrido por el proyecto durante una temporada marcada por nuevas canciones, colaboraciones y presentaciones en vivo.