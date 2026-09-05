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Tan Biónica agotó la fecha de febrero y anunció otro show

Tan Biónica agotó en minutos las entradas para su show del 11 de febrero de 2027 y anunció una segunda presentación para el 12

5 de septiembre 2026 · 11:26hs
Tan Biónica agotó la fecha de febrero y anunció otro show

La historia de Tan Biónica sigue sumando capítulos. La banda agotó en cuestión de minutos las entradas para su primer show en el Movistar Arena, previsto para el 11 de febrero de 2027, y ante la enorme demanda anunció una segunda fecha para el 12 de febrero.

La magia continúa: Tan Biónica suma otra fecha en Buenos Aires

Así, Chano, Bambi, Diega y Seby volverán a encontrarse con su público porteño en dos noches que combinarán los grandes clásicos de la banda con las canciones de El Regreso, su nueva etapa artística.

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La respuesta de los seguidores confirma una vez más el lugar que Tan Biónica ocupa en la música argentina. Desde su regreso a los escenarios, la banda construyó una convocatoria multitudinaria y logró reunir a más de 500.000 personas durante su gira La Última Noche Mágica.

En ese recorrido agotó presentaciones en River Plate, dos Vélez, dos Estadio Único de La Plata y diez funciones en el Movistar Arena, además de llevar su música a distintos escenarios de Latinoamérica y Europa. En 2024, aquellas diez funciones en el estadio porteño marcaron un récord histórico de espectadores para el venue.

Más recientemente, con El Regreso Tour, Tan Biónica volvió a demostrar el vínculo intacto con su público al agotar tres Vélez. Actualmente, la banda continúa recorriendo Argentina, Latinoamérica y España con una propuesta que recupera canciones fundamentales de su trayectoria y suma nuevo material.

Dos generaciones, una misma canción

Los próximos shows en el Movistar Arena serán una oportunidad para reunir las distintas etapas de la historia de Tan Biónica. Los himnos que acompañaron a toda una generación convivirán con las nuevas canciones de El Regreso, en un encuentro que también acerca a quienes descubrieron a la banda en los últimos años.

La propuesta mantiene el espíritu de sus grandes conciertos: una puesta de nivel internacional, canciones coreadas de principio a fin y una conexión especialmente intensa entre la banda y sus seguidores.

La primera fecha, 11 de febrero, ya está agotada, mientras que las entradas para el nuevo show del 12 de febrero de 2027 ya se encuentran disponibles a través de www.movistararena.com.ar, con todos los medios de pago y el beneficio de seis cuotas sin interés.

Con dos noches consecutivas, Tan Biónica volverá a transformar el Movistar Arena en un espacio de celebración colectiva, donde los recuerdos de una generación y las canciones del presente se encuentran para seguir escribiendo una historia que, lejos de terminar, todavía tiene mucho por cantar.

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