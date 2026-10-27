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Josefina Lynch rompió el silencio y desmintió los rumores que involucran a su hermana

Josefina Lynch rechazó las versiones que la vinculan con Emanuel Ortega y cuestionó las acusaciones contra su hermana Tita. Pidió disculpas públicas.

27 de octubre 2026 · 22:29hs
Josefina Lynch rompió el silencio y desmintió los rumores que involucran a su hermana.

Josefina Lynch rompió el silencio y desmintió los rumores que involucran a su hermana.

Josefina Lynch volvió a expresarse públicamente luego de quedar involucrada en los rumores sobre la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, quienes pusieron fin a su relación apenas 27 días después de casarse. La cantante, que había negado cualquier vínculo sentimental con el productor, decidió realizar un nuevo descargo después de que circularan versiones de índole sexual que también involucraron a su hermana Tita.

A través de sus redes sociales, Lynch manifestó su indignación por las especulaciones y aseguró que había decidido no volver a referirse al tema. Sin embargo, la aparición de nuevas acusaciones contra su familia la llevó a romper el silencio.

"Durante estos días me abstuve de hablar más de lo que ya hice porque pensé que era lo mejor. Pero no puedo permitir que se metan con mi familia", expresó.

La cantante defendió a su hermana y negó las versiones

En su publicación, Josefina explicó que su presencia junto a Tita en un estudio de grabación respondió exclusivamente a motivos artísticos y rechazó las interpretaciones que circularon sobre ese encuentro.

"Mi hermana y yo cantamos juntas desde que éramos chicas. Fuimos al estudio porque amamos la música y queríamos cantar juntas, como solemos hacer. Eso es todo lo que pasó", afirmó.

La artista también cuestionó a quienes difundieron las versiones y reclamó una rectificación pública por el contenido de las acusaciones.

"La persona que inventó este rumor de índole sexual debería, como mínimo, pedir disculpas", sostuvo.

Además, criticó el tratamiento mediático de la situación y señaló: "Al parecer, al circo mediático le resultó imposible creer que dos mujeres que cantan pudieran ir a un estudio de grabación a hacer música juntas y no a tener sexo".

Una fuerte crítica a las especulaciones mediáticas

En otra de sus historias de Instagram, Lynch planteó una reflexión sobre el modo en que se construyeron los rumores y cuestionó si las mismas interpretaciones habrían surgido en caso de que los protagonistas fueran hombres.

"Quizás todos deberíamos preguntarnos si dos hombres, más aún, hermanos, recibirían las mismas acusaciones aberrantes en las mismas circunstancias", escribió.

Con esas declaraciones, la cantante buscó poner en discusión los prejuicios que, según su planteo, aparecen cuando dos mujeres comparten un espacio de trabajo artístico.

Finalmente, Josefina expresó su intención de cerrar definitivamente la polémica y pidió responsabilidad frente a la difusión de información que afecta la vida privada de las personas.

"Quiero poner fin a todo esto y recordar que del otro lado de estas afirmaciones repudiables hay personas reales", concluyó.

De esta manera, la artista volvió a negar las versiones que la relacionan con la ruptura de Ortega y Prandi y concentró su descargo en defender a su hermana frente a las acusaciones difundidas en los últimos días.

Josefina Lynch Emanuel Ortega Julieta Prandi
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