Cami Homs: "Las oportunidades llegan y uno se puede enamorar otra vez"

“Entonces, ¿levantaste los petates y te viniste para acá?”, siguió la línea temporal Lozano. “Sí, así”, respondió Homs quien por una medida cautelar no puede hablar de su expareja. Pronto entonces contó cómo fueron esos primeros días en Argentina: “Tenía un departamento acá al que iba cuando venía para acá, así que nos refugiamos con mis pollitos ahí y todo lo hacíamos ahí”. Meses después, apareció nuevamente el amor y ella no dudó en perseguirlo.

“Después apareció José (Sosa, su actual pareja), se iba a mudar a un departamento de mi edificio, así que me lo crucé abajo, no lo conocía, me lo presentó una amiga que me decía ´Cami, te lo tenés que enganchar, es divino, es un padrazo´, pero yo no sabía que era jugador de fútbol. Y le puse: ´Si necesitás yerba, tanto, mi departamento´. Muy directa”, recordó entre risas y así fue cómo nació el amor y un tiempo después la convivencia. “Al principio costó ensamblar la familia, eran cuatro nenes, yo iba a la casa de él, se peleaban y me iba. Ahora que vivimos juntos se llevan bárbaro y estaba todo bien. Antes era vernos de a ratitos, ´subo y se queda la niñera´ y así nos veíamos, sobre todo en mi casa”, contó feliz por el presente amoroso.