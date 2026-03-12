Liga Argentina: La Unión de Colón perdió ante Quilmes de Mar del Plata y retrocedió en las posiciones

El Rojo cayó en La Feliz en su visita a Quilmes por 85 a 74. La Unión de Colón se ubica en el último lugar de acceso directo a octavos de final.

La Unión de Colón sufrió su segunda derrota en serie al caer 85 a 74 en su visita a Quilmes de Mar del Plata en una nueva presentación en la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur. El Rojo retrocedió un escalón en las posiciones, pero se mantiene en zona de clasificación directa a octavos de final

Federico De Miguel fue foleador y figura del encuentro disputado en el microestadio centenario José Martínez con 18 puntos, seguido de cerca por Pablo Alderete con 17 y Matías Dominé con 16 en un Quilmes que llegó a ganar por 22 pero tuvo que trabajar para rubricar el triunfo. En la visita, Guido Cabrera con 16 fue el más anotador.

Un partido que no pudo contar con dos figuras (una por cada lado como De La Fuente en Quilmes y Rodrigo Acuña en La Unión) mostró en su inicio a un equipo totalmente decidido en establecer condiciones y ese fue el local. La dinámica de Quilmes fue imparable para La Unión con Federico De Miguel en el perímetro y Moore en el poste bajo como los más destacados en un equipo que se puso arriba 14 a 4 obligando a Guastavino a pedir tiempo muerto.

No cambió en absoluto el andar del juego al regreso y Quilmes mantuvo su dominio, aunque para el epílogo la visita pudo al menos maquillar su presentación achicando distancias de la mano de Gonzalo Romero. El marcador final del parcial en 28 a 17 favorable a Quilmes, evidenció que el problema entrerriano estaba en la defensa.

El segundo amaneció con un triplazo de Valentín Costa, el nuevo refuerzo local en reemplazo del lesionado Ludueña y el tricolor edificó una diferencia considerable que llegó a los 22 (41 a 19) con los aportes de Renzo Giaccone y Darry Moore. Pero la segunda parte del parcial, a pesar del buen aporte de Dominé desde el perímetro; tuvo la respuesta de La Unión para limar y ponerse en partido por intermedio de Nicolás Henriques para cerrar a 12. Se fueron al descanso largo 51 a 39 arriba el dueño de casa.

Para el complemento La Unión capitalizó lo hecho en el final del primero y llevó el juego a una nivelación desde lo táctico. Cabrera y Romero fueron las vías de gol del conjunto entrerriano, mientras que el cervecero repartió sus goles en varias manos. Era otro partido, más defensivo y de mucha más fricción y cualquier anomalía podía torcer el rumbo. Pero no sucedió en ese cuarto y dio la sensación de que Quilmes se fue al último descanso más entero, dándole continuidad a la buena tarea de Dominé y Alderete. El tercero se cerró 66 a 51 favorable al marplatense.

La Unión tenía que dar un resto si quería llevarse algo de su primera presentación en "la feliz" y salió a quemar las naves. Dos triples de Matías Caire y cuatro puntos de Salamone sirvieron para acercarse a 10 (71 a 61) promediando el parcial. Pero un volcadón de Moore y un oportuno triple de De Miguel volvieron a darle aire al dueño de casa.

Así, Quilmes se encaminó a un triunfo muy necesario para ingresar definitivamente a los puestos de vanguardia de cara a la postemporada, frente a un rival directo que marcha tercero y hasta el momento lleva una gran performance en el campeonato.

Como sigue el camino de La Unión

El Rojo se presentará este viernes en el polideportivo Islas Malvinas, escenario donde visitará a Quilmes de Mar del Plata a partir de las 21.30.

Luego de este juego regresará a Colón para disputar su último juego como local en la fase regular. El regreso al Julio César Paccagnella está programado para el lunes 23, ocasión en la que recibirá a Ciclista Juninense.

Luego de este juego disputará los últimos dos partidos de esta instancia. El jueves 26 se presentará en La Pampa, donde visitará a Pico FC. El día siguiente actuará en Venado Tuerto, donde enfrentará a Centenario.