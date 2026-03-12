Uno Entre Rios

Paradero: buscan a dos adolescentes de Paraná

Brenda Estefanía Fisher, de 15 años, y a Romina Ayelén Fischer, de 13 años, se retiraron de su hogar en Paraná el miércoles 4 de marzo

12 de marzo 2026 · 12:01hs
Brenda Estefanía Fisher

Brenda Estefanía Fisher, de 15 años, y  a Romina Ayelén Fischer, de 13 años, se retiraron de su hogar en Paraná el miércoles 4 de marzo 
Paradero: buscan a dos adolescentes de Paraná

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicita colaboración para localizar a Brenda Estefanía Fisher, de 15 años, y a Romina Ayelén Fischer, de 13 años, quienes se retiraron el 4 de marzo de marzo pasado de su hogar en Paraná.

Paradero adolescentes Paraná

Cualquier información sobre el paradero de las adolescentes puede suministrarse al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial (0800 4446372) o comunicándose con la División Minoridad (0343) 4209195.

Ver comentarios

Lo último

Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

APB: Talleres derrotó al último campeón

APB: Talleres derrotó al último campeón

Liga Argentina: La Unión de Colón perdió ante Quilmes de Mar del Plata y retrocedió en las posiciones

Liga Argentina: La Unión de Colón perdió ante Quilmes de Mar del Plata y retrocedió en las posiciones

Ultimo Momento
Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

APB: Talleres derrotó al último campeón

APB: Talleres derrotó al último campeón

Liga Argentina: La Unión de Colón perdió ante Quilmes de Mar del Plata y retrocedió en las posiciones

Liga Argentina: La Unión de Colón perdió ante Quilmes de Mar del Plata y retrocedió en las posiciones

Paradero: buscan a dos adolescentes de Paraná

Paradero: buscan a dos adolescentes de Paraná

Túnel Subfluvial: interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

Túnel Subfluvial: interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

Policiales
Túnel Subfluvial: interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

Túnel Subfluvial: interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

Enviaron a juicio al acusado de chocar y matar a Jeremías 

Enviaron a juicio al acusado de chocar y matar a Jeremías 

Allanamientos en Macarone: siete detenidos y casi 300 dosis de cocaína secuestradas

Allanamientos en Macarone: siete detenidos y casi 300 dosis de cocaína secuestradas

Desarticulan búnker de venta de droga en Paraná: dos detenidos con droga y dinero

Desarticulan búnker de venta de droga en Paraná: dos detenidos con droga y dinero

Caso Kathaleya: seleccionarán al jurado que juzgará a los padres de la beba

Caso Kathaleya: seleccionarán al jurado que juzgará a los padres de la beba

Ovación
Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

Liga Argentina: La Unión de Colón perdió ante Quilmes de Mar del Plata y retrocedió en las posiciones

Liga Argentina: La Unión de Colón perdió ante Quilmes de Mar del Plata y retrocedió en las posiciones

Boca y San Lorenzo empataron en un clásico reñido disputado en La Bombonera

Boca y San Lorenzo empataron en un clásico reñido disputado en La Bombonera

APB: Talleres derrotó al último campeón

APB: Talleres derrotó al último campeón

Tras la salvación de Echagüe, Denis Pérez compartió su desahogo

Tras la salvación de Echagüe, Denis Pérez compartió su desahogo

La provincia
El mercado de lo usado: crece la demanda de neumáticos de segunda mano

El mercado de lo usado: crece la demanda de neumáticos de segunda mano

Atilio Benedetti se sumó al gobierno de Rogelio Frigerio como representante en la Región Centro

Atilio Benedetti se sumó al gobierno de Rogelio Frigerio como representante en la Región Centro

Paraná: se registra un nuevo incendio en los vagones del ferrocarril

Paraná: se registra un nuevo incendio en los vagones del ferrocarril

Abrieron una convocatoria pública para adoptar a tres hermanos

Abrieron una convocatoria pública para adoptar a tres hermanos

Escuela de Concordia lleva casi una semana sin alumnos por el mal estado del edificio

Escuela de Concordia lleva casi una semana sin alumnos por el mal estado del edificio

Dejanos tu comentario