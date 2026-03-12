Paradero: buscan a dos adolescentes de Paraná

Brenda Estefanía Fisher, de 15 años, y a Romina Ayelén Fischer, de 13 años, se retiraron de su hogar en Paraná el miércoles 4 de marzo

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicita colaboración para localizar a Brenda Estefanía Fisher, de 15 años, y a Romina Ayelén Fischer, de 13 años, quienes se retiraron el 4 de marzo de marzo pasado de su hogar en Paraná.