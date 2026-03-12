APB: Talleres derrotó al último campeón

El Rojo superó como local a Recreativo en la continuidad de la primera fecha del Torneo Apertura de la APB. Paracao venció a Echagüe.

Talleres dio el golpe en la continuidad de la primera fecha del Torneo Apertura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). El Rojo sorprendió a Recreativo, último campeón asociativo, al derrotarlo 83 a 74 en el estadio Raúl Bibi Gómez.

Las variantes en ofensiva sobresalieron en el ganador: Lisandro Ruiz Moreno y Tobías Motura anotaron 19 puntos cada uno, mientras que pablo Fernández Matías Stival registraron 14 unidades cada uno, y Pablo Bandeo otros 12 tantos. En la visita, Alan Guanco anotó 21 puntos y fue el goleador.

Por otro lado, Paracao derrotó en tiempo suplementario a Echagüe en el estadio Luis Butta. Fue por 78 a 68 tras empatar en 64. La visita desniveló en el extra con un parcial de 14 a 4 que le permitió festejar en cancha ajena. Aprovechó la remontada del último cuarto cuando con un 18 a 13 pudo llegar a la igualdad.

La figura del partido fue Valentín Echandi con 24 puntos y 5 asistencias, mientras que Luciano Romero colaboró con 12 tantos. En Echagüe, Santiago Favrat 13 puntos, mientras que Agustín Caminos firmó 11 tantos, indicó Paraná Deportes.

Como sigue el capítulo inicial del Torneo Apertura

La primera fecha el certamen se cerrará este jueves con el desarrollo de los dos restantes encuentros. En el estadio Juan Baglietto Ciclista enfrentará a Patronato. Mientras que en Crespo Unión recibirá a Rowing.

Resumen de la primera fecha del primer certamen de la temporada 2026 de la APB

Martes

Sionista 62 – Quique 70

Estudiantes 58 – Olimpia 66

Miércoles

Talleres 83 – Recreativo 74

Echagüe 68 – Paracao 78

Jueves

21: Ciclista – Patronato

21.30: Unión – Rowing