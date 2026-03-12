Uno Entre Rios | APB

APB: Talleres derrotó al último campeón

El Rojo superó como local a Recreativo en la continuidad de la primera fecha del Torneo Apertura de la APB. Paracao venció a Echagüe.

12 de marzo 2026 · 12:06hs
APB: Talleres derrotó al último campeón

Prensa Talleres

Talleres dio el golpe en la continuidad de la primera fecha del Torneo Apertura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). El Rojo sorprendió a Recreativo, último campeón asociativo, al derrotarlo 83 a 74 en el estadio Raúl Bibi Gómez.

Las variantes en ofensiva sobresalieron en el ganador: Lisandro Ruiz Moreno y Tobías Motura anotaron 19 puntos cada uno, mientras que pablo Fernández Matías Stival registraron 14 unidades cada uno, y Pablo Bandeo otros 12 tantos. En la visita, Alan Guanco anotó 21 puntos y fue el goleador.

apb: los visitantes dieron la nota en la jornada inaugural del torneo apertura

APB: Los visitantes dieron la nota en la jornada inaugural del Torneo Apertura

Sionista disputará el primer juego de la temporada 2026 de la APB.

APB: con dos encuentros comienza el Torneo Apertura

Nota relacionada: APB: Los visitantes dieron la nota en la jornada inaugural del Torneo Apertura

Por otro lado, Paracao derrotó en tiempo suplementario a Echagüe en el estadio Luis Butta. Fue por 78 a 68 tras empatar en 64. La visita desniveló en el extra con un parcial de 14 a 4 que le permitió festejar en cancha ajena. Aprovechó la remontada del último cuarto cuando con un 18 a 13 pudo llegar a la igualdad.

La figura del partido fue Valentín Echandi con 24 puntos y 5 asistencias, mientras que Luciano Romero colaboró con 12 tantos. En Echagüe, Santiago Favrat 13 puntos, mientras que Agustín Caminos firmó 11 tantos, indicó Paraná Deportes.

Como sigue el capítulo inicial del Torneo Apertura

La primera fecha el certamen se cerrará este jueves con el desarrollo de los dos restantes encuentros. En el estadio Juan Baglietto Ciclista enfrentará a Patronato. Mientras que en Crespo Unión recibirá a Rowing.

Resumen de la primera fecha del primer certamen de la temporada 2026 de la APB

Martes

Sionista 62 – Quique 70

Estudiantes 58 – Olimpia 66

Miércoles

Talleres 83 – Recreativo 74

Echagüe 68 – Paracao 78

Jueves

21: Ciclista – Patronato

21.30: Unión – Rowing

APB Talleres Recreativo
Noticias relacionadas
Cada vez falta menos para definir al nuevo campeón de la APB.

La APB confirmó el fixture del Torneo Apertura

Ver comentarios

Lo último

Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

APB: Talleres derrotó al último campeón

APB: Talleres derrotó al último campeón

Liga Argentina: La Unión de Colón perdió ante Quilmes de Mar del Plata y retrocedió en las posiciones

Liga Argentina: La Unión de Colón perdió ante Quilmes de Mar del Plata y retrocedió en las posiciones

Ultimo Momento
Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

APB: Talleres derrotó al último campeón

APB: Talleres derrotó al último campeón

Liga Argentina: La Unión de Colón perdió ante Quilmes de Mar del Plata y retrocedió en las posiciones

Liga Argentina: La Unión de Colón perdió ante Quilmes de Mar del Plata y retrocedió en las posiciones

Paradero: buscan a dos adolescentes de Paraná

Paradero: buscan a dos adolescentes de Paraná

Túnel Subfluvial: interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

Túnel Subfluvial: interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

Policiales
Túnel Subfluvial: interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

Túnel Subfluvial: interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

Enviaron a juicio al acusado de chocar y matar a Jeremías 

Enviaron a juicio al acusado de chocar y matar a Jeremías 

Allanamientos en Macarone: siete detenidos y casi 300 dosis de cocaína secuestradas

Allanamientos en Macarone: siete detenidos y casi 300 dosis de cocaína secuestradas

Desarticulan búnker de venta de droga en Paraná: dos detenidos con droga y dinero

Desarticulan búnker de venta de droga en Paraná: dos detenidos con droga y dinero

Caso Kathaleya: seleccionarán al jurado que juzgará a los padres de la beba

Caso Kathaleya: seleccionarán al jurado que juzgará a los padres de la beba

Ovación
Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

Liga Argentina: La Unión de Colón perdió ante Quilmes de Mar del Plata y retrocedió en las posiciones

Liga Argentina: La Unión de Colón perdió ante Quilmes de Mar del Plata y retrocedió en las posiciones

Boca y San Lorenzo empataron en un clásico reñido disputado en La Bombonera

Boca y San Lorenzo empataron en un clásico reñido disputado en La Bombonera

APB: Talleres derrotó al último campeón

APB: Talleres derrotó al último campeón

Tras la salvación de Echagüe, Denis Pérez compartió su desahogo

Tras la salvación de Echagüe, Denis Pérez compartió su desahogo

La provincia
El mercado de lo usado: crece la demanda de neumáticos de segunda mano

El mercado de lo usado: crece la demanda de neumáticos de segunda mano

Atilio Benedetti se sumó al gobierno de Rogelio Frigerio como representante en la Región Centro

Atilio Benedetti se sumó al gobierno de Rogelio Frigerio como representante en la Región Centro

Paraná: se registra un nuevo incendio en los vagones del ferrocarril

Paraná: se registra un nuevo incendio en los vagones del ferrocarril

Abrieron una convocatoria pública para adoptar a tres hermanos

Abrieron una convocatoria pública para adoptar a tres hermanos

Escuela de Concordia lleva casi una semana sin alumnos por el mal estado del edificio

Escuela de Concordia lleva casi una semana sin alumnos por el mal estado del edificio

Dejanos tu comentario