Lali estuvo en el programa de Susana Giménez

Luego de la presentación en donde la cantante no dudó en piropearla diciéndole “lo buena que estás Susana”, se prestaron a una charla y la conversación sobre política no faltó, más desde el lanzamiento de “Fanático”, su último tema con guiños hacia Javier Milei.

Lali con Susana Giménez

La conductora comenzó preguntándole por su romance con Pedro Rosemblat y de allí terminó contando que el periodista es hijo de Marcela Amado, exmodelo y asesora de moda de la diva desde hace tres décadas. Fue la animadora quien introdujo el tema al asegurar que nunca las visiones políticas de ambas fueron un impedimento. “Yo quiero decir que a pesar de los pensamientos de Pedro y Marcela, no hay ninguna grieta entre nosotras. Nunca jamás. Hemos viajado por el mundo con Marcela, a Paris...”, recordó emocionada y segura. “Nunca hemos discutido por política, pero nunca. Nunca. Yo un día le pregunté ‘¿por qué?’ y ella me dio su explicación. ‘Ok, bárbaro’, le contesté”, aseguró, mientras que Lali iba en la misma línea. “Como corresponde. Yo tengo amigos con los que no coincido. A mí me parece bien. Yo disfruto de discutir de política con amigos. Discutir de política no es querer que piensen como yo. Ni obligarte a hacerte sentir que lo tuyo está mal y lo mío está bien”, reflexionó.

Por su parte, Lali dijo: “A mí a medida de que van pasando los años, cumplí 33 años, te va importando cada vez más. Yo tengo sobrinos, amigos que están por ser padres y me interesa mucho. Yo tengo amigos con los que no coincido y se puede discutir, se puede charlar y para mí es súper rico. Es una época jodida para hablar de política. Creen que porque decís esto, pensás aquello, pero yo pienso que hay que hablar igual”. La conductora, quien manifestó su apoyo al presidente Javier Milei, a diferencia de las críticas que realizó la cantante para el primer mandatario, estuvo de acuerdo con sus palabras. “Por supuesto. Con educación. Lo que no se soporta es la violencia que hay. Yo no soporto que se expliquen las cosas con violencia”, afirmó. Sobre su romance, la cantante reveló que está conviviendo con el periodista Pedro Rosemblat y que a él le encanta cocinar. “No sabés cómo cocina. Es como estar casada con MasterChef”.