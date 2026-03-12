Los Tipitos se presentarán en el Teatro 3 de Febrero

Los Tipitos regresan a Paraná para tocar las canciones de su nuevo disco junto a los clásicos que marcaron distintas etapas de su carrera

La banda argentina Los Tipitos regresará a Paraná con un recital que reunirá canciones de su nuevo disco junto a los clásicos que marcaron distintas etapas de su carrera. El encuentro tendrá lugar el sábado 6 de junio a las 21 en el Teatro 3 de Febrero.

Con más de dos décadas de trayectoria, el grupo construyó un repertorio que combina sensibilidad pop, espíritu rockero y letras que encontraron eco en varias generaciones de oyentes. En cada presentación conviven las composiciones más recientes con temas que el público reconoce desde hace años.

El recital incluirá canciones que se volvieron parte del cancionero del rock argentino, como “Campanas en la noche”, “Brujería” y “Silencio”, piezas que continúan sonando en radios y escenarios del país.

A lo largo del tiempo, la banda sostuvo una identidad musical clara y, al mismo tiempo, sumó nuevas búsquedas dentro de su discografía. Esa combinación entre continuidad y renovación explica la vigencia de un proyecto que mantiene un vínculo cercano con su público.

Las entradas se encuentran disponibles a través de gradatickets.com y en la boletería del teatro. También habrá financiación en 3 y 6 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.