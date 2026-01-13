Uno Entre Rios | Show | BTS

BTS confirmó su gira por Argentina en 2026

La banda de K-Pop, BTS, anunció oficialmente su presentación por primera vez en Argentina con el tour 2026.

BTS confirmó su gira mundial 2026 y, por primera vez desde su debut, incluyó a la Argentina en su mapa global. El grupo surcoreano se presentará en la Ciudad de Buenos Aires con dos fechas programadas para el 23 y 24 de octubre de 2026, un anuncio que sacudió a la comunidad de fans locales y marcó un hito para el K-pop en el país.

La noticia se conoció este martes a través del cartel difundido por BigHit Music, la empresa que gestiona la carrera del septeto.

Tour mundial

La gira también contempla paradas en otras capitales latinoamericanas como Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago de Chile y São Paulo, consolidando una fuerte apuesta por la región en el regreso del grupo a los escenarios.

Todavía no se anunció en qué estadio va a tocar la banda de K-pop, pero para Buenos Aires se especula con el estadio de River Plate, debido a que la producción correrá a cuenta de DF Entertainment (Taylor Swift, Paul McCartney, Dua Lipa, entre otros).

El BTS World Tour recorrerá además ciudades de Estados Unidos y Canadá, y se extenderá por Europa, Asia y Oceanía a lo largo de 2026 y 2027.

Se trata de una de las giras más ambiciosas de la próxima temporada musical y del retorno pleno de BTS a los shows en vivo tras un período marcado por proyectos individuales y el cumplimiento del servicio militar obligatorio de sus integrantes.

