Uno Entre Rios | Show | BOM

BOM: Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi agotaron tres fechas en menos de tres horas

BOM, el proyecto musical integrado por Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi vendió todos los tickets para sus presentaciones del 17, 18 y 19 de diciembre en el Movistar Arena

6 de noviembre 2026 · 14:06hs
BOM: Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi agotaron tres fechas en menos de tres horas

El fenómeno BOM tuvo una respuesta inmediata. En menos de tres horas, se agotaron las entradas para las tres primeras presentaciones en vivo del proyecto musical que reúne a Lali Espósito, Juliana Gattas y Ale Sergi. Los shows están previstos para el 17, 18 y 19 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires, bajo el concepto Bailar o Morir.

BOM agotó sus tres shows en Buenos Aires

La velocidad de la venta reflejó el interés que despertó esta propuesta desde sus primeros adelantos. La unión de tres figuras centrales del pop argentino generó expectativa entre sus seguidores, que respondieron masivamente apenas se habilitaron los tickets. De esta manera, las tres fechas anunciadas quedaron con localidades agotadas en tiempo récord.

El espectáculo promete combinar las canciones del nuevo álbum con grandes éxitos de las trayectorias individuales de sus integrantes, entre ellos temas de Lali y Miranda!. La propuesta busca llevar al escenario el espíritu festivo y bailable que caracteriza al proyecto, con una puesta pensada para compartir canciones nuevas y clásicos del pop nacional.

Desde la presentación de su primera canción y su shortfilm hasta la publicación del disco completo, BOM fue construyendo un recorrido de fuerte repercusión. A pocos días de su estreno, el álbum ya superó los cinco millones de reproducciones globales, una cifra que da cuenta del alcance que consiguió la colaboración.

El material está integrado por diez canciones escritas por Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi, con producción artística de Sergi y Mauro de Tommaso. Se encuentra disponible en formato digital, CD y vinilo.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por BOM (@bomsystem)

Con una identidad sonora atravesada por teclados, sintetizadores y ritmos bailables, el disco abre con el tema que da nombre al proyecto, “Bailar o Morir”. El recorrido continúa con “Señora”, “En Italia”, “Migajas”, “Adonde”, “Hiperlove”, “Ganar”, “Piel” y “Helecho”. El cierre llega con “Vivo del Pop”, una de las canciones que ya consiguió una importante circulación en redes sociales.

Con las tres fechas agotadas en menos de tres horas, BOM llegará a diciembre con una expectativa que ya se hizo sentir mucho antes de su primer encuentro con el público en vivo.

LEER MÁS: Con una escucha exclusiva, Duki celebró diez años de música junto a sus seguidores

BOM Lali Miranda Buenos Aires
Noticias relacionadas
benjamin amadeo presento prometieron volar en el gran rex

Benjamín Amadeo presentó "Prometieron Volar" en el Gran Rex

Este sábado, Don Osvaldo, la banda liderada por Patricio Fontanet se presentará en el Club Echagüe ante la gran expectativa del público del litoral

Don Osvaldo vuelve a Paraná y renueva su encuentro con el público

bom, el proyecto de lali y miranda!, tendra tres shows en el movistar arena

BOM, el proyecto de Lali y Miranda!, tendrá tres shows en el Movistar Arena

nonpalidece continua celebrando sus 30 anos y se prepara para su show en santa fe

Nonpalidece continúa celebrando sus 30 años y se prepara para su show en Santa Fe

Ver comentarios

Lo último

Paraná: denuncian maltrato animal en una escuela

Paraná: denuncian maltrato animal en una escuela

La Bancaria advirtió que crece el endeudamiento de los trabajadores del sector

La Bancaria advirtió que crece el endeudamiento de los trabajadores del sector

Alivio para Boca: Merentiel y Montero no fueron citados para la fecha FIFA

Alivio para Boca: Merentiel y Montero no fueron citados para la fecha FIFA

Ultimo Momento
Paraná: denuncian maltrato animal en una escuela

Paraná: denuncian maltrato animal en una escuela

La Bancaria advirtió que crece el endeudamiento de los trabajadores del sector

La Bancaria advirtió que crece el endeudamiento de los trabajadores del sector

Alivio para Boca: Merentiel y Montero no fueron citados para la fecha FIFA

Alivio para Boca: Merentiel y Montero no fueron citados para la fecha FIFA

Papa León XIV: Vialidad Nacional recomendó planificar los viajes por rutas nacionales

Papa León XIV: Vialidad Nacional recomendó planificar los viajes por rutas nacionales

BOM: Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi agotaron tres fechas en menos de tres horas

BOM: Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi agotaron tres fechas en menos de tres horas

Policiales
Abuso en el Regimiento de Concordia: condena condicional para exteniente

Abuso en el Regimiento de Concordia: condena condicional para exteniente

Inteligencia Artificial en ascenso: cuándo comienza a ser un delito

Inteligencia Artificial en ascenso: cuándo comienza a ser un delito

20 kilos de cocaína en Paso Telégrafo: se complica la situación judicial de los detenidos

20 kilos de cocaína en Paso Telégrafo: se complica la situación judicial de los detenidos

Concordia: un conductor perdió el control del auto, chocó un árbol y dio positivo en alcoholemia

Concordia: un conductor perdió el control del auto, chocó un árbol y dio positivo en alcoholemia

El exintendente Cristian Treppo acordó una pena de multa por más de $14 millones

El exintendente Cristian Treppo acordó una pena de multa por más de $14 millones

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Paraná: denuncian maltrato animal en una escuela

Paraná: denuncian maltrato animal en una escuela

La Bancaria advirtió que crece el endeudamiento de los trabajadores del sector

La Bancaria advirtió que crece el endeudamiento de los trabajadores del sector

Victoria es el lugar elegido para el Encuentro Entrerriano de Bandas y Ensambles

Victoria es el lugar elegido para el Encuentro Entrerriano de Bandas y Ensambles

Colón despliega el Operativo Papa León XIV con articulación binacional

Colón despliega el Operativo Papa León XIV con articulación binacional

Entre Ríos declaró de interés la visita del Papa León XIV y los agentes pueden disponer de licencia

Entre Ríos declaró de interés la visita del Papa León XIV y los agentes pueden disponer de licencia

Dejanos tu comentario