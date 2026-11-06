BOM: Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi agotaron tres fechas en menos de tres horas

BOM, el proyecto musical integrado por Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi vendió todos los tickets para sus presentaciones del 17, 18 y 19 de diciembre en el Movistar Arena

El fenómeno BOM tuvo una respuesta inmediata. En menos de tres horas, se agotaron las entradas para las tres primeras presentaciones en vivo del proyecto musical que reúne a Lali Espósito, Juliana Gattas y Ale Sergi. Los shows están previstos para el 17, 18 y 19 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires, bajo el concepto Bailar o Morir.

La velocidad de la venta reflejó el interés que despertó esta propuesta desde sus primeros adelantos. La unión de tres figuras centrales del pop argentino generó expectativa entre sus seguidores, que respondieron masivamente apenas se habilitaron los tickets. De esta manera, las tres fechas anunciadas quedaron con localidades agotadas en tiempo récord.

El espectáculo promete combinar las canciones del nuevo álbum con grandes éxitos de las trayectorias individuales de sus integrantes, entre ellos temas de Lali y Miranda!. La propuesta busca llevar al escenario el espíritu festivo y bailable que caracteriza al proyecto, con una puesta pensada para compartir canciones nuevas y clásicos del pop nacional.

Desde la presentación de su primera canción y su shortfilm hasta la publicación del disco completo, BOM fue construyendo un recorrido de fuerte repercusión. A pocos días de su estreno, el álbum ya superó los cinco millones de reproducciones globales, una cifra que da cuenta del alcance que consiguió la colaboración.

El material está integrado por diez canciones escritas por Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi, con producción artística de Sergi y Mauro de Tommaso. Se encuentra disponible en formato digital, CD y vinilo.

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Con una identidad sonora atravesada por teclados, sintetizadores y ritmos bailables, el disco abre con el tema que da nombre al proyecto, “Bailar o Morir”. El recorrido continúa con “Señora”, “En Italia”, “Migajas”, “Adonde”, “Hiperlove”, “Ganar”, “Piel” y “Helecho”. El cierre llega con “Vivo del Pop”, una de las canciones que ya consiguió una importante circulación en redes sociales.

Con las tres fechas agotadas en menos de tres horas, BOM llegará a diciembre con una expectativa que ya se hizo sentir mucho antes de su primer encuentro con el público en vivo.