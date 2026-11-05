El exintendente Cristian Treppo acordó una pena de multa por más de $14 millones

El exintendente de Seguí y extitular de la UEP, Cristian Treppo reconoció el delito de peculado. La jueza Matilde Federik dará su resolución en los proximos días

El exintendente de Seguí y extitular de la UEP, Cristian Treppo reconoció el delito de peculado. La jueza Matilde Federik dará su resolución en los proximos días

El exintendente de Seguí y extitular de la UEP, Cristian Treppo reconoció el delito de peculado por sobreprecios en la obra pública. La jueza Matilde Federik dará su resolución en los proximos días

El exintendente de Seguí y extitular de la Unidad Ejecutora Provincial, Cristian Treppo (PJ), alcanzó un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía en el que reconoció el delito de peculado en una causa por el sobreprecio en la obra de obra de pavimentación de 16 cuadras, que se ejecutó en 2015 con fondos provenientes del plan nacional “Más Cerca”. El ex funcionario se compromete a pagar $14.163.056,56.

En una audiencia realizada el mediodía de este jueves, el acuerdo fue presentado ante la Justicia por los fiscales Franco Bongiovanni y Gonzalo Badano; y el defensor del exfuncionario, Germán Coronel. Treppo reconoció el delito de peculado ante la jueza Matilde Federik. La magistrada dará su resolución en los proximos días.

El delito

La Fiscalía le atribuyó a Treppo, Barrera, Monzón, Zapata y Daniel Anibal Hereñú, el siguiente hecho: "En el mes de enero de 2015 Cristian Álvaro Trepp, en su ca lidad de presidente municipal de Seguí, realizó las gestiones ante el responsable del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Ingeniero José López, para la obtención de financiamiento a fin de realizar la extensión de la trama vial de 16 cuadras de asfalto para el Ejido urbano de la localidad de Seguí, en el departamento Paraná , obra inscripta en el Plan "Más Cerca de Seguí-SSDUV (SVH) 1049/15-EXPTE. No 307618", tramitaciones que culminaron con la firma del Convenio Único de Colaboración y Transferencia suscripto entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y la Municipalidad de Seguí en fecha 14/05/2015".

Explicaron que, para tal fin, Treppo se valió del asesoramiento técnico de la ingeniera en construcciones Sara Carina Zapata, quien fue contratada por el municipio como a sesora externa y designada responsable técnica de la obra, que preveía la transferencia e inversión de fondos por $20.644.036,81 (veinte millones seiscientos cuarenta y cuatro mil treinta y seis pesos con ochenta y un centavos), según el presupuesto oficial elaborado y presentado ante las autoridades nacionales.

A partir de ello, y en el marco del procedimiento de excepción previsto por la Ley Provincial No 10.198, sancionada en fecha 05/03/2013, a la que adhirió la Municipalidad de Seguí con el dictado de la Ordenanza Municipal No 03/2013 de fecha 08/03/2013, Cristian Treppo, actuando en connivencia con Aníbal Hereñú, responsable de la empresa constructora "Organización Industrial Construcciones SA (OICSA), firma que resultó adjudicataria de la obra proyectada (según Decreto No 190/2015 de fecha 08/06/2015), celebra ron el día 25 de Junio de 2015, un Contrato de Obra que estipuló a favor de la empresa, precios desproporcionados con los valores reales de mercado o plaza para aquella fecha, los

que a la postre resultaron coincidentes con el presupuesto oficial originalmente previsto.

Foto: UNO/Gonzalo Núñez

Para justificar la transferencia de los fondos desde Nación, (un primer envío de $ 4.220.063.96 -anticipo financiero 24.06.15-, un segundo envío de $ 3.830.109.41 -primer certificado de fecha 24.09.2015 y finalmente $12.593.863,44- pago final certificado 2 y 3 de fecha 26.01.16), la ingeniera Sara Carina Zapata, y el ingeniero civil Hernán Roberto Barrera, éste último en representación de la empresa contratista, emitieron certificaciones de avance de la obra (28,4% en julio, 58,7% en Agosto-setiembre-octubre y noviembre- y 12.9% desde el 11.01.16 a l 04.02.16), sin llevar a cabo ningún tipo de ensayo o control de calidad en la ejecución de las obras, omitiendo además llevar los registros correspondientes, con el claro propósito de aligerar el ritmo de los trabajos y de imposibilitar posteriores controles que pudieran efectuarse, a fin de evitar la comprobación de la calidad de los materiales utilizados en la obra y verificar la correspondencia entre el trabajo efectivamente realizado y lo presupuestado.

Con pleno conocimiento de tales irregularidades Treppo y el contador municipal Darío Alexis Monzón, designado como representante contable para la obra, suscribieron las declaraciones juradas de rendición de cuent s, que permitieron el envío desde Nación de las sumas comprometidas, las cuales ingresaron a la Cuenta Corriente del Banco de la Nación Argentina No 2230013386.

El monto del sobreprecio se calculó en $5.591.876, de su actualización con la tasa activa del Banco Nación, acordaron pagar el 40%, poco más de 14 millones de pesos.