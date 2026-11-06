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Colón despliega el Operativo Papa León XIV con articulación binacional

Colón despliega un amplio operativo binacional junto a Paysandú en el marco de la visita del Papa León XIV. Todos los datos para el paso internacional

6 de noviembre 2026 · 11:22hs
Colón despliega un amplio operativo binacional junto a Paysandú en el marco de la visita del Papa León XIV. Todos los datos para el paso internacional

Colón despliega un amplio operativo binacional junto a Paysandú en el marco de la visita del Papa León XIV. Todos los datos para el paso internacional
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Colón despliega un amplio operativo binacional junto a Paysandú en el marco de la visita del Papa León XIV. Todos los datos para el paso internacional

Colón despliega un amplio operativo binacional junto a Paysandú en el marco de la visita del Papa León XIV. Todos los datos para el paso internacional

El Municipio de Colón, junto a fuerzas de seguridad y organismos de emergencia de Argentina y Uruguay, puso en marcha un dispositivo de prevención y ordenamiento vial en los accesos a la ciudad y en el Puente Internacional General Artigas con motivo de la misa que el Papa León XIV oficiará en Paysandú.

Dispositivo especial y prevención

Ante la histórica llegada del Papa León XIV a la región, la Municipalidad de Colón formalizó la puesta en marcha del denominado Operativo Papa León XIV, un esquema especial de coordinación institucional y prevención operacional. La presentación oficial del dispositivo estuvo encabezada por el intendente José Luis Walser, acompañado por representantes de las fuerzas de seguridad, organismos de respuesta ante emergencias y equipos operativos municipales.

El plan de acción integral busca acompañar la masiva circulación de peregrinos y visitantes, fortalecer las tareas preventivas y articular los recursos públicos disponibles para el desarrollo de una jornada de alta convocatoria regional.

El intendente Walser expresó: "Desde este momento queda inaugurado el Operativo Papa León, junto a las fuerzas de seguridad y a todos los colaboradores, para vivir este momento histórico de la ciudad de Paysandú y de Colón".

El jefe comunal remarcó que el trabajo conjunto permitirá acompañar a los fieles y visitantes para que puedan vivir la jornada de la mejor manera posible en ambas orillas del río Uruguay.

Coordinación fronteriza en ingresos y el Puente Internacional General Artigas

La puesta en marcha del operativo da continuidad a las reuniones de trabajo desarrolladas durante las semanas previas entre autoridades de Colón, Paysandú y organismos públicos de Argentina y Uruguay. Como parte de esta planificación binacional, el intendente Walser participó de una reunión de coordinación en el Área de Control Integrado (ACI) del Puente Internacional General Artigas, el principal viaducto terrestre de conexión entre Colón y Paysandú.

En dicha instancia técnica se analizaron las condiciones operativas del paso fronterizo junto a representantes de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, organismos migratorios y autoridades de control fronterizo.

Las medidas acordadas abarcan:

Control Migratorio: refuerzo de las dotaciones de personal y puestos de atención para agilizar los trámites de ingreso y egreso en frontera.

Tránsito y Vialidad: Ordenamiento de vehículos particulares y colectivos en los accesos al puente internacional para evitar congestionamientos.

Asistencia al Viajero: Puntos de orientación e información sobre los requisitos documentales y las indicaciones oficiales de las autoridades fronterizas.

Desde la Municipalidad de Colón se recomendó especialmente a quienes planeen trasladarse a Uruguay que organicen su desplazamiento con la debida anticipación, cuenten con la documentación correspondiente y respeten las indicaciones viales y migratorias.

Despliegue operativo y equipamiento de emergencia

El despliegue de seguridad y prevención reúne recursos de la Policía, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y las áreas municipales de Tránsito, Seguridad Preventiva y Servicios de Apoyo.

En materia de respuesta ante emergencias, destaca la participación de la Unidad de Comando Móvil de los Bomberos Voluntarios de Colón, desarrollada por el personal de la institución.

Para potenciar sus capacidades operativas en eventos de gran magnitud, la Municipalidad de Colón realizó recientemente un aporte de equipamiento de conectividad satelital móvil destinado a optimizar la coordinación y las comunicaciones de esta unidad en tiempo real.

Programa de la visita papal y el rol estratégico de Colón

La llegada del Papa León XIV a Paysandú, programada para el sábado 7 de noviembre de 2026, forma parte de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú.

Según el programa oficial difundido por la Santa Sede, el pontífice presidirá la Santa Misa a las 10:00 horas en el Parque París Londres de la ciudad de Paysandú, donde se aguarda la llegada de contingentes de peregrinos de distintas provincias y países.

Dada su proximidad geográfica y sus lazos históricos con Paysandú, Colón asume un rol fundamental como ciudad de tránsito, alojamiento, gastronomía y recepción de visitantes.

Transmisión comunitaria "Fe Conectada" en el Centro para el Desarrollo de Colón

Para posibilitar que vecinos y turistas sigan el acontecimiento sin necesidad de trasladarse a Uruguay, el Municipio organizó la actividad denominada "Fe Conectada", que ofrecerá la transmisión comunitaria en vivo de la misa papal.

  • Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026.
  • Horario: Desde las 9.
  • Sede: Centro para el Desarrollo de Colón (CDC), ubicado en San Martín 1334.
  • Acceso: Libre y gratuito.

Papa León XIV Colón
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