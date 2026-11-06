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Entre Ríos declaró de interés la visita del Papa León XIV y los agentes pueden disponer de licencia

A través del Decreto Nº 3710, el Gobierno de Entre Ríos declaró de interés provincial la visita del Papa León XIV.

6 de noviembre 2026 · 11:13hs
El Gobierno de Entre Ríos declaró de interés la visita del Papa León XIV a la Argentina

El Gobierno de Entre Ríos declaró de interés la visita del Papa León XIV a la Argentina

El gobernador Rogelio Frigerio firmó el decreto que declara de interés provincial la visita de Su Santidad el Papa León XIV al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre en Argentina.

Asueto

A través del Decreto Nº 3710, el Gobierno de Entre Ríos declaró de interés provincial la visita del Papa León XIV, al considerar que constituye un acontecimiento de especial trascendencia espiritual, institucional, cultural y social para el pueblo argentino.

La medida también contempla la posibilidad de que los agentes de la Administración Central, organismos descentralizados y entes autárquicos de la provincia puedan utilizar un día de licencia anual ordinaria el martes 10 o el miércoles 11 de noviembre, con el objetivo de facilitar su participación en las actividades vinculadas con la visita.

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El día de licencia será imputado al saldo correspondiente al año 2025. Excepcionalmente, quienes no cuenten con días disponibles podrán utilizarlo a cuenta de la licencia anual ordinaria correspondiente a 2026.

Para acceder a este beneficio, los agentes deberán solicitarlo previamente y contar con la autorización de sus respectivas autoridades superiores, de acuerdo con las necesidades del servicio. Asimismo, se deberá garantizar la continuidad y normal prestación de los servicios públicos, especialmente los esenciales, mediante las guardias y dotaciones mínimas indispensables.

En los fundamentos del decreto se destaca que la presencia del Santo Padre representa una oportunidad de encuentro para los fieles y la comunidad en general, en torno a los valores de paz, fraternidad y diálogo.

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